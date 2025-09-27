Con clásicos del repertorio musical futbolero y con Boric en modo padre en la tribuna: así fue la sobria inauguración del Mundial Sub 20

Con un breve show artístico que contó con Los Ramblers y Los Miserables, entre otros, y sin discursos de autoridades -ni deportivas ni políticas-, se dio el vamos oficial a la Copa del Mundo Sub 20 de nuestro país en el Estadio Nacional.

Compartir

El Mundial Sub 20 Chile 2025 tuvo su arranque oficial este sábado, con la ceremonia de inauguración que se llevó a cabo en el Estadio Nacional, en la previa del duelo entre la Roja y su similar de Nueva Zelanda.

La ceremonia, cuyo inicio estaba contemplado a eso de las 19:00 horas, finalmente arrancó unos 20 minutos después, una vez que los planteles de Chile y Nueva Zelanda culminaron sus trabajos previos en la cancha.

Y tal como se planificó, la ceremonia fue sobria y no muy extensa. En casi 10 minutos se desarrolló un show artístico que arrancó con Los Ramblers -en compañía de Dunga de La Combo Tortuga-, interpretando “El rock del Mundial” en guiño directo a la Copa del Mundo del 62.

Luego vino otro clásico de repertorio musical futbolero. Los Miserables saltaron al escenario para interpretar “El Crack” en compañía de Cari Monteci, exfutbolista y cantante.

Finalmente apareció Shirel, la cantante chilena que le da voz a “El alma en la cancha”, la canción oficial del Mundial Sub 20 Chile 2025.

Boric en modo padre

La ceremonia no contó con discursos de autoridades, ni deportivas ni políticas. Su lugar en esta ocasión fue en la tribuna.

Y ahí estuvo el Presidente Gabriel Boric, quien llegó junto a su hija Violeta. Su presencia en esta inauguración marcó una diferencia en comparación con el otro Mundial Sub 20 masculino que se desarrolló en Chile, el 1987, ya que en esa ocasión la máxima autoridad del país, el dictador Augusto Pinochet, no se apareció por el Nacional para el arranque del certamen.

Foto: Agencia Uno

Otras autoridades chilenas que estuvieron presentes en las tribunas del Nacional para esta inauguración fueron el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y el ministro del Deporte, Jaime Pizarro.

En cuanto a autoridades internacionales, estuvieron Perluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Alejandro Domínguez, mandamás de la Conmebol, y Roberto Grassi, encargado de los torneos juveniles del organismo y quien las oficia de representante directo de Gianni Infantino.

Y es que el presidente de la FIFA, ausente en esta ocasión, solo vendrá a nuestro país para la final del Mundial, la que se jugará el próximo 19 de octubre justamente en el Estadio Nacional.