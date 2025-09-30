Secciones
The Clinic
Buscar
  • The Clinic
  • Política
  • Negocios
  • Ciudad
  • Tendencias
  • Tiempo Libre
  • Deportes
  • Reportajes
    •
    Buscar
    Entender es todo
    cerrar
    Cerrar publicidad
    Cerrar publicidad

    Videos

    VIDEO | Diputada Maite Orsini niega estar involucrada en nuevo video de Jorge Valdivia

    30 de Septiembre de 2025 Por

    Tras ser consultada por su presunta participación en el video de Jorge Valdivia, la diputada Maite Orsini, negó haber estado en el lugar de los hechos y reveló haberse enterado del registro a través de la prensa: “me preocupa profundamente la circulación de información falsa”, aseguró. Según la denuncia a la que tuvo acceso Canal 13, el exfutbolista habría quebrantado la orden de alejamiento que mantenía hacia su denunciante, al acercarse a ella en pleno en el mercado París y Londres. Tras las nuevas acciones presentadas, dicha falta podría empeorar la situación judicial del acusado.

    Suscríbete al newsletter

    Compartir

    Temas relevantes

    #denuncia#Maite Orsini

    Comentarios

    Más videos