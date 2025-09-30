Videos VIDEO | Diputada Maite Orsini niega estar involucrada en nuevo video de Jorge Valdivia 30 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

Tras ser consultada por su presunta participación en el video de Jorge Valdivia, la diputada Maite Orsini, negó haber estado en el lugar de los hechos y reveló haberse enterado del registro a través de la prensa: “me preocupa profundamente la circulación de información falsa”, aseguró. Según la denuncia a la que tuvo acceso Canal 13, el exfutbolista habría quebrantado la orden de alejamiento que mantenía hacia su denunciante, al acercarse a ella en pleno en el mercado París y Londres. Tras las nuevas acciones presentadas, dicha falta podría empeorar la situación judicial del acusado.

