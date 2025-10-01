Caso Julia Chuñil: el paso a paso que reveló la escucha “la quemaron” y alertó a los involucrados del caso que sus teléfonos estaban pinchados

La abogada de la familia de Julia Chuñil reveló que una escucha telefónica filtrada apunta a que la dirigenta mapuche habría sido “quemada”. La filtración del registro, que según la querellante, fue subido y luego bajado al sistema de la Fiscalía, no solo expuso una de las diligencias más sensibles de la investigación, sino que también alertó a los sospechosos de que sus teléfonos estaban intervenidos.

Compartir

Ayer martes, Karina Riquelme, abogada de la familia de la dirigente mapuche Julia Chuñil, aseguró que existe una escucha telefónica autorizada en la que un sospechoso señala que la mujer habría sido “quemada”.

En un punto de prensa, Riquelme explicó que “hoy día sabemos y existen en los antecedentes de la investigación que Juan Carlos Morstadt ha sostenido conversaciones en las que reconoce que a Julia Chuñil la quemaron”.

Chuñil desapareció hace 11 meses y fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024, en un predio de propiedad de Morstadt. La querellante añadió que tuvo acceso a este registro a través de la plataforma Fiscalía en Línea, pero denunció que posteriormente el sistema les fue bloqueado.

Fuentes ligadas al caso confirmaron a The Clinic que dicha información se subió por error al sistema el pasado 15 de septiembre. El mensaje “la quemaron”, fue parte de una escucha con la que el Ministerio Público intentó justificar al Poder Judicial una extensión de la autorización para interceptar el teléfono de Juan Carlos Morstadt.

La filtración del mensaje tuvo un efecto inmediato en la investigación: alertó a los sospechosos de que sus teléfonos estaban siendo intervenidos por la Fiscalía. Con ello, se quebró la confidencialidad de una de las diligencias más sensibles del caso, poniendo en riesgo la obtención de nuevas pruebas y entregando a los involucrados la certeza de que sus conversaciones estaban bajo vigilancia

Con relación a la escucha a Juan Carlos Morstadt, las mismas fuentes indican que la conversación tiene un contexto más amplio y que en ningún caso pueden inducir a la aceptación de la culpabilidad en la desaparición de Chuñil.