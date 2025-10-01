Nuevo bus eléctrico de dos pisos del recorrido 519 estrenado ayer impactó con un árbol en Lastarria a 12 horas de entrar en circulación

Uno de los diez buses eléctricos de dos pisos que se estrenaron ayer en la mañana, protagonizó un pequeño accidente, luego de que el segundo piso del bus impactó con un árbol. Se trató de un hecho aislado, en el que no hubo accidentados.

Compartir

Este martes el Ministerio de Transportes con Red Movilidad anunciaron la incorporación de diez nuevos buses eléctricos de dos pisos a la flota del transporte público metropolitano, para reforzar el recorrido 519 de cara al Mundial de Fútbol Sub-20 que comenzó el pasado sábado.

En el mismo día, solo a horas de que los buses entraron en operación, uno de estos protagonizó un leve accidente, tras impactar con un árbol mientras cumplía con su servicio. En particular, el hecho se registró a las 20:40 horas de este martes, poco más de 12 horas antes se anunció la nueva flota. Los otros 9, en tanto, tuvieron un exitoso debut en las calles de Santiago.

De acuerdo con un testigo, el hecho se dio por la altura del bus de dos pisos. El accidente se generó en el segundo piso, cuando una de las ramas impactó en el vidrio delantero y se terminó quebrando.

“Primera experiencia en una micro de dos pisos: chocó la micro en Lastarria”, compartió el usuario @melisatoronjil en X. Esto, junto a una imagen que evidencia el estado en el que quedó el bus. El mismo confirmó que chocó con un árbol. El hecho fue en la Alameda con Portugal, precisamente a la altura de Lastarria. De todas formas, no se registraron lesionados.

Tras esto, en la empresa enfatizaron que se trató de un hecho puntual. Los buses de dos pisos no son nuevos en el país, se incorporaron para los Juegos Panamericanos 2023, también en la zona del Estadio Nacional. Tras el evento deportivo pasaron a operar en los recorridos que llegan hasta el Aeropuerto, en los cuales se han mantenido circulando con normalidad.

Ahora la empresa ordenó revisar que se cumpla con los protocolos de conducción en el sector, como también que se aseguren las condiciones para que no vuelva a ocurrir.