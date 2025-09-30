Diez buses de dos pisos debutarán en el Mundial Sub 20 para facilitar la llegada al Estadio Nacional: revisa el recorrido al que se sumarán

En medio del Mundial de Fútbol Sub 20, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció la llegada de 10 buses eléctricos de dos pisos al sistema Red Movilidad. Formarán parte del recorrido 519 y su recorrido se extenderá a seis comunas, desde Peñalolén a Lo Prado.

Este martes 30 de septiembre, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció la llegada de 10 nuevos buses eléctricos de dos pisos que se incorporan al sistema de transporte público Red Movilidad. Este servicio coincide con el Mundial de Fútbol Sub 20 y facilitará la llegada de las personas al Estadio Nacional. Los buses formaran parte del servicio 519 de manera permanente, extendiendo su recorrido desde el metro Los Héroes hasta el metro Pajaritos, abarcando ahora seis comunas, desde Peñalolén hasta Lo Prado.

“En un evento como el Mundial Sub 20, que atrae la atención mundial, el transporte público trata de ponerse a la altura con este tipo de tecnología, tratando de poner lo mejor que tenemos para que el país pueda mostrarse de la forma más moderna y, al mismo tiempo, atendiendo de la mejor forma a las personas que vengan aquí al Estadio Nacional”, valora el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

Además, “también es una muy buena noticia para todas esas personas que, de forma cotidiana, utilizan este servicio. Los buses de dos pisos han mostrado ser una muy buena contribución para el sistema de transporte público, el 92% de los usuarios le pone nota siete”, añade el ministro.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Los buses tendrán capacidad para trasladar a más de 110 personas

Los buses marca BYD, serán operados por la empresa Metbus. Miden 12 metros de largo, 2,55 metros de ancho, y 4,2 metros de alto y tienen capacidad para trasladar a más de 110 personas, 69 de ellas sentadas. Contienen dos pantallas informativas y una pantalla en el acceso a la escalera que visualiza la disponibilidad de asientos en la parte superior. También contará con wifi y carga para celulares.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

El transporte eléctrico de dos pisos transitará principalmente por Avenida Grecia y la Alameda, y recorrerá las comunas de Peñalolén, Ñuñoa, Providencia, Santiago, Estación Central y Lo Prado, 42 kilómetros ida y vuelta.

Actualmente, el sistema Red Movilidad cuenta con 3.300 buses eléctricos circulando y 39 electroterminales. Para marzo de 2026 se proyecta que un 68% de su flota será eléctrica.