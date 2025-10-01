Para reducir la brecha y con José Maza como rostro: lanzan inédita app para facilitar el acceso digital de personas mayores

La app Espacio Mayor busca reducir la brecha digital con una interfaz simple y accesible. La plataforma integra en un solo lugar trámites, servicios, cultura y entretenimiento.

Con la presencia de representantes de empresas colaboradoras y del astrónomo y divulgador científico José Maza, se lanzó la aplicación Espacio Mayor. Se trata de una plataforma digital inclusiva, co-creada con personas mayores, que busca reducir la brecha digital y potenciar la participación activa de este grupo demográfico en la sociedad.

“Son muchas las virtudes de Espacio Mayor”, señala Eduardo Toro, director ejecutivo de Conecta Mayor UC, creadora de la plataforma, “pero sin lugar a dudas, su principal características es que, dentro de la misma app, están todas las aplicaciones y webs más buscadas por las personas mayores. De este modo, no tienen que descargarlas por separado ni complicarse con entrar a páginas que desconocen cómo navegar“, asegura.

A esto se suma que cuenta con una interfaz con botones grandes, navegación intuitiva y lenguaje claro. Todo, pensado especialmente para quienes poseen diversas habilidades digitales. Sus contenidos confiables y diversos, donde integra información útil sobre trámites estatales, beneficios sociales y servicios de interés, junto a juegos, audiolibros, cultura y entretenimiento, además de descuentos exclusivos para aquellos que usen la aplicación.

“En un par de clics se puede disfrutar de una película o de un libro, leer una revista, ver televisión, pagar una cuenta o comprar un bono de Fonasa. Todo en forma gratuita“, explica Toro. Destaca, además, “que tiene la ventaja de que, al acceder a plataformas del Estado, no se requiere reingresar la Clave Única. Con la primera vez basta porque queda registrada“.

El lanzamiento junto a José Maza

El Planetario Usaach fue el marco, también, para presentar las diversas piezas de la campaña que se exhibirá en redes sociales y que cuenta con el protagonismo del profesor José Maza. Para el astrónomo rescata, especialmente, de Espacio Mayor “la entretención. La entretención es una vitamina para el alma. Hay audiolibros y libros digitales. Está el radioteatro ‘Lo que cuenta el viento’ de hace 60 años y yo creo que uno las escucha y se entretiene enormemente”.

Por su parte Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones, felicitó lo fácil del uso de la app y que “estructurarla para que uno llegue fácilmente, con pocos toques de pantalla, la hace más fácil de usar. Yo creo que su estructura es una ventaja”. Espacio Mayor ya está disponible en tiendas de apps, web y desde la App Mayor. Tiene el potencial de constituirse como un ecosistema que combina accesibilidad tecnológica, contenidos educativos y culturales, con enfoque gerontecnológico.