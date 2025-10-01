Quiénes componen el equipo de Cancillería que está detrás de la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU

El Ministerio de Relaciones Exteriores ya dispuso a un equipo para trabajar en la candidatura de la expresidenta al máximo órgano internacional. Consta de tres diplomáticos de carrera con pasos por distintos gobiernos, incluyendo al ministro Alberto Van Klaveren, además de la parte política, en manos de la embajadora de Chile ante la organización, Paula Narváez.

Compartir

Fue hace ocho días cuando el Presidente Gabriel Boric, desde Nueva York, anunció y respaldó la candidatura de Michelle Bachelet para ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas (ONU), la organización internacional más relevante del globo.

Eso fue lo que argumentó, en parte, que al canciller Alberto Van Klaveren se le consultara por los detalles de la nominación en su paso de ayer por el Congreso, tras pasar por las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y el Senado.

Allí el titular de Relaciones Exteriores le comentó a los parlamentarios que la candidatura era promovida “con un carácter de política de Estado“. La frase surgió en días en que, tras el anuncio, candidatos presidenciales de oposición han supeditado el apoyo a la exmandataria según cómo estén las cosas el futuro 11 de marzo.

Pero, Van Klaveren también brindó otra información respecto a la nominación de Bachelet: “Hay ya un equipo de funcionarios que, como sucede con todas las candidaturas, está dedicado al tema”. O sea, que en Cancillería ya se destinaron personas para trabajar enfocados en la campaña de la expresidenta a la ONU.

Ese equipo, según cuentan desde el ministerio, está liderado por Van Klaveren, en compañía de embajador Frank Tressler, quien es director de la división de asuntos multilaterales; Rodrigo Olsen, secretario general de política exterior; además Paula Narváez, embajadora de Chile ante la ONU.

Tressler, abogado y diplomático de carrera, también ha ejercido el rol, durante esta administración, de ser embajador de Chile ante Suiza y Liechtenstein. Anteriormente, en el segundo mandato de Sebastián Piñera, fue el representante de Chile ante los organismos internacionales que tienen sede en Ginebra. Su actual cargo lo lidera hace poco dos meses.

Olsen, en tanto, es licenciado en Historia y también diplomático de carrera. En este mandato presidencial y durante parte del anterior ejerció el rol de embajador de Chile en Austria. En ese país también fue el representante permanente de Chile de Naciones Unidas en Vienna, dato que no es menor. Desde octubre de 2023 ejerce el rol de secretario general de política exterior.

Van Klaveren y Narváez cierran el equipo que comanda la campaña de Bachelet en el extranjero. Del primero, abogado de profesión, es reconocida su carrera previa como diplomático en los gobiernos que fueron de la Concertación. En tanto la embajadora de Chile ante la ONU, psicóloga, completa el equipo de líderes desde la vereda más política y, a la vez, cercana a la expresidenta Bachelet, de quien fue su ministra vocera en el segundo gobierno de la ahora candidata a dirigir Naciones Unidas.

De esos cuatro líderes dependen otros funcionarios del ministerio que cumplen labores en Chile y en el exterior, particularmente en Nueva York, donde está alojada la sede central de la ONU.

En todo caso, desde Cancillería resaltan que quienes han sido dispuestos a abocarse a la candidatura de Bachelet no responde como tal a un equipo de campaña que se haya formado, sino a un funcionamiento institucional al que se acude cuando existen candidaturas a organismos internacionales. “Es un tema que se suma a las tareas de Cancillería”, resumen.

El Presidente Boric junto a la expresidenta Bachelet y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Foto: Presidencia.

Competencia latinoamericana de Bachelet

La dirección de la secretaría general de la ONU suele seguir un sistema de alternancia que responde a las regiones de origen de quien lidera el órgano. Por lo mismo se anticipa —y casi se da por contado— que el próximo secretario general que reemplace al portugués António Guterres provendría de Sudamérica, que en los 80 años de historia la organización solo ha tenido a un líder latinoamericano: el peruano Javier Pérez de Cuéllar.

Sin embargo, en la antesala de la presentación de candidaturas, la discusión se ha buscado orientar hacia la promoción de liderazgos femeninos. Es por ello que algunos ven con buenos ojos la candidatura de Bachelet, dado que cumple con el requisito latinoamericano y femenino. Pero la expresidenta no ha sido la única lideresa que contiene esos atributos y que, además, se posiciona como posible carta a la secretaría general.

También han aparecido sobre la mesa los nombres de Rebeca Grynspan, economista y exvicepresidenta de Costa Rica; Alicia Bárcena, secretaria (ministra) de Medio Ambiente de México y diplomática de carrera; María Fernanda Espinosa, ecuatoriana y expresidenta de la Asamblea General de la ONU; además de Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

Los factores que alertan las posibilidades de Bachelet para dirigir la ONU, según cuentan conocedores, se centran en el Consejo de Seguridad, órgano interno integrado por 15 países de los cuales cinco tienen poder de veto: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China.

Es la posición que podría adoptar Estados Unidos y China la que es mirada con cierto resquemor, puesto que el Presidente Boric ha sido crítico de la administración de Donald Trump, quien, además, ha sido severo en su análisis sobre la organización multilateral, restándole recursos y financiamiento.

En tanto, por el lado de China, no se pasa por alto que Bachelet como alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU en 2022 emitió un duro informe acusando crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno chino en la región de Ürümqi, Región Autónoma Uigur de Xinjiang, cuestión que podría ser factor a considerar al momento de que Bachelet sea sugerida o no por el Consejo de Seguridad a la Asamblea General de la ONU.