Santiago retira escultura de nueve metros que solía iluminar las noches en el Paseo Banderas: pilares de roble se encontraban en estado de pudrición

La escultura de roble y acero ubicada entre Agustinas y Huérfanos en el paseo, solía iluminarse por las noches. Sin embargo, el municipio optó por retirarla, aludiendo a problemas de pudrición de la misma. Aún así, hay trabajadores del sector que plantean que podría tener relación con la idea impulsada a comienzos de año por el Ministerio de Transportes y el Municipio de Santiago sobre volver al tránsito vehicular en el Paseo Banderas.

El 20 de diciembre de 2017 el entonces alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, anunciaba que se le cambiaría la cara al Paseo Banderas.

Y es que en esa ocasión se inauguró el paseo al que no solo se le pintó el suelo por cerca de 3.300 metros cuadrados, sino que además se instalaron jardineras, bicicleteros y asientos.

Sin embargo, con el tiempo el centro de la capital se fue deteriorando, y así también lo sufrió una de las estructuras icónicas del paseo.

Se trataba de una escultura realizada con pilares de roble ensamblados en articulaciones de acero que alcanzaban los nueve metros.

La construcción de la obra, que se realizó in-situ con una grúa y el apoyo de un camión pluma, según los registros de la época, fue realizada por el arquitecto Juan Carlos López y el muralista Dásic Fernández, y formaba parte del tramo que realizó Carlsberg entre Agustinas y Huérfanos.

La estructura tenía un especial funcionamiento, y es que dado que buscaban enfatizar en la importancia de la sustentabilidad, la escultura artística funcionaba con energía solar que activaba un sistema de iluminación durante la noche.

Sin embargo, esta semana la Municipalidad de Santiago tomó la determinación de remover la escultura, aludiendo a que presentaba problemas de pudrición.

Crédito: Carlos Rodríguez.

¿Vuelve el tránsito vehicular al Paseo Banderas?

Hay trabajadores del sector que aseguran que podría tener relación con la idea que existió a comienzos de año, impulsada por el Ministerio de Transportes y el Municipio de Santiago, de volver a hacer que el Paseo Banderas tenga tránsito vehicular.

Dicha iniciativa, de todas formas, consultados los organismos pertinentes, confirmaron que se encuentra en evaluación y alojada en el Ministerio de Transportes.

De todas formas, la idea es contraria a lo que busca consolidar el gobernador regional Claudio Orrego, quien busca que el Paseo Banderas se mantenga como un paso peatonal, aludiendo a un acuerdo que alcanzó con la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, para consolidarlo de la forma en que está.