El reglamento FIFA que deja sin opciones a Chile de clasificar primero en el Grupo A: si la Roja supera la fase de grupos jugaría en Valparaíso o Rancagua

Si bien puede producirse un triple empate con seis puntos entre Chile, Japón y Nueva Zelanda en la última fecha, los dirigidos por Nicolás Córdova solo pueden optar a ser segundos o terceros del grupo porque se debe armar una "minitabla" entre los equipos en cuestión, por lo que no se consideraría el resultado frente a Egipto. En otras palabras, en caso de igualdad en el puntaje, los clasificados se definen por los resultados entre los equipos involucrados. En caso de superar la fase de grupos, Chile diría adiós al Estadio Nacional y jugaría el próximo martes en Valparaíso o el jueves en Rancagua.

Después de la derrota por 2-0 frente a Japón, la selección chilena se jugará la vida frente a Egipto -mañana a las 20:00- en la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20. Por el momento, Japón lidera el Grupo A con seis unidades y los dirigidos por Nicolás Córdova le siguen en la segunda posición con tres puntos. Mientras tanto, Nueva Zelanda tiene el mismo puntaje que el cuadro nacional pero con peor diferencia de goles. Por último, los Faraones cierran el grupo con cero puntos.

Si bien los chilenos tienen buenas posibilidades de acceder a la siguiente fase, existe un reglamento FIFA que le impide a Chile quedar punteros del Grupo A: en caso de un triple empate entre Japón, Nueva Zelanda y la Rojita, el cuadro nacional sería superado por diferencia de gol. Esto se debe a que en caso de empate en puntos se debe armar una “minitabla” entre los equipos en cuestión que considera solo los resultados entre ellos, dejando fuera de la ecuación el resultado frente a Egipto.

Reglamento FIFA para el Mundial Sub 20

Es por ello que Chile solo aspira a ser segundo o tercero para clasificar a a octavos de final de la cita planetaria, por lo que jugaría su siguiente partido fuera de Santiago y le diría adiós al Estadio Nacional. Por lo menos para la fase de los 16 mejores.

Si Chile clasifica jugará el Martes en Valparaíso o el jueves en Rancagua

Si la selección termina en la segunda posición del Grupo A, el rival de Chile será el segundo del Grupo C. Cabe destacar que Marruecos ya está clasificado en primer lugar y la disputa está entre México, Brasil y España para quedarse con el otro cupo directo. Este partido se jugará el próximo martes a las 16:30 en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Por otra parte, en caso de terminar en la tercera posición, Chile tendría que esperar al término de la fase de grupos para ver contra quién se enfrentaría en la siguiente ronda.

Hay 10 combinaciones posibles: en siete de ellas la Rojita se mediría frente al primero del Grupo B (Corea del Sur, Panamá, Paraguay o Ucrania), y ese partido también sería en Valparaíso el próximo martes, pero a las 20:00.

En tanto, para las otras tres alternativas, Chile jugaría frente a Marruecos, uno de los mejores equipos de la cita planetaria. Ese compromiso está agendado para el próximo jueves a las 20:00 en el Estadio El Teniente de Rancagua.