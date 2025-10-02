La millonaria oferta que habría realizado Entel en conjunto con la empresa mexicana América Móvil para comprar Telefónica en Chile

La empresa mexicana y chilena presentaron una oferta conjunta para adquirir los negocios de Telefónica en Chile. El grupo de Carlos Slim buscaría quedarse con la telefonía móvil, mientras que Entel asumiría la parte fija.

En julio de este año se acrecentaron los rumores de una posible salida del país de la empresa Telefónica luego que pusieran en venta su emblemático edificio en la comuna de Providencia. Dos meses más tarde se sumó un nuevo episodio a la trama, cuando el Grupo GTD desmintiera los rumores de compra de Telefónica.

En ese momento GTD refutó que exista alguna suerte de acuerdo entre ambas compañías. De hecho, a través de una declaración, señalaron: “GTD desmiente la información referente a un acuerdo para adquirir Telefónica Chile”.

Telefónica Chile enfrenta una carga financiera importante, considerando que su deuda al 30 de junio de este año alcanzaba los $951 mil millones, equivalentes a unos US$1.019 millones. La eventual desinversión en Chile se sumaría a la venta de sus sucursales en Argentina, Colombia, Perú, además de Uruguay y Ecuador, aunque hasta el momento la compañía ha descartado referirse a su continuidad en nuestro país.

La trama en la compra de Telefónica

Ahora, lo nuevo es una oferta conjunta presentada por la empresa mexicana América Móvil, fundada por Carlos Slim, y de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel). Según Bloomberg, la empresa mexicana -que opera en Chile a través de ClaroVTR- estaría interesada en el negocio de la telefonía móvil de Telefónica Chile. Por otro lado, Entel estaría a cargo de las líneas de telefonía fija.

El medio especialista en economía, también apunta a WOM como otro posible oferente. Esto, luego que la empresa saliera recientemente de la bancarrota mientras que ClaroVTR recibió una inyección de capital por parte de uno de sus dueños.

También destacan que esto provocó preocupación en los entes reguladores ante un posible monopolio de las comunicaciones. Movistar, que se conoce como Telefónica, posee un 23,2% del mercado a junio de este año según los datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones. En tanto, Entel tiene un 33,2% y Claro el 20,9%.