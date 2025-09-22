Grupo GTD desmiente rumores de compra de Telefónica, en medio de dudas sobre la continuidad de la operadora de Movistar en Chile

Pese a las versiones que daban por cerrada la transacción, GTD aseguró a The Clinic que no existe ningún acuerdo con Telefónica para adquirir su filial en Chile.

Compartir

Hace meses que en el mercado se habla de la inminente venta de la filial de Telefónica, firma también conocida como Movistar, en Chile, luego de que a comienzos de este año, la compañía española diera un cambio de timón tras la llegada de su nuevo CEO, Marc Murtra.

Desde ese entonces, fuentes conocedoras de las tratativas sostienen que la enajenación de Telefónica Chile -una de las pocas filiales que le van quedando a la española en la región- es casi una realidad, y que es altamente probable que la transacción se concrete antes de fin de año.

Esto, considerando que el arribo de Murtra marcó un giro en la estrategia del conglomerado, enfocado en racionalizar operaciones y también en decisiones sobre sus activos en América Latina.

La eventual desinversión en Chile se sumaría a la venta de sus sucursales en Argentina, Colombia, Perú, además de Uruguay y Ecuador, aunque hasta el momento la compañía ha descartado referirse a su continuidad en nuestro país.

En ese sentido, el medio Ex-Ante informó esta jornada que el proceso habría llegado a su final y que la venta de Telefónica Chile estaría prácticamente cerrada, con la empresa GTD como comprador.

No obstante, al ser consultados por The Clinic sobre los avances de la transacción, desde GTD refutaron que exista alguna suerte de acuerdo entre ambas compañías. De hecho, a través de una declaración, señalaron: “GTD desmiente la información dada a conocer por el medio Ex-Ante referente a un acuerdo para adquirir Telefónica Chile”.

Cabe consignar que Telefónica Chile enfrenta una carga financiera importante, considerando que su deuda al 30 de junio de este año alcanzaba los $951 mil millones, equivalentes a unos US$1.019 millones.

Por otro lado, GTD es una sociedad chilena de telecomunicaciones y tecnología con más de 40 años de trayectoria, controlada por la familia Casanueva, que ha consolidado una posición relevante en segmentos como internet fijo de alta velocidad, servicios para empresas y data centers. La sociedad también está presente en Colombia, Perú y España.