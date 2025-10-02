Músicos de la banda oficial de Silvio Rodríguez realizarán una clase gratuita para jóvenes en La Pintana: conoce cuándo y cómo participar del evento

En medio de los conciertos en el Movistar Arena que está realizando el destacado artista cubano, Silvio Rodríguez, tres de sus músicos oficiales realizarán una clase para jóvenes. El evento será completamente gratuito y se realizará en el Teatro Municipal de La Pintana.

Compartir

El destacado Silvio Rodríguez, se encuentra de gira en nuestro país. Son cuatro noches las que el artista cubano se presenta en el Movistar Arena, cuyos próximos conciertos se llevarán a cabo el 5 y 6 de octubre. En medio de su visita, tres de sus músicos visitarán la comuna de La Pintana para realizar una clase para jóvenes. Esta será completamente gratuita.

El evento será este viernes 3 de octubre a las 19:00 horas en el Teatro Municipal de La Pintana. La batería, con Oliver Valdés, contrabajo, con Jorge Reyes y el piano, Jorge Aragón, serán los encargados de enseñar a los niños y adolescentes que sueñan con llegar a grandes escenarios al igual que el compositor cubano.

Los músicos contarán con la ayuda de los alumnos de la Big Band La Pintana, una orquesta de jazz y música popular de la Corporación Cultural de la comuna. Bajo la batuta de su profesor, Emanuel Valencia, los jóvenes interpretarán los más grandes éxitos de Silvio Rodríguez.

“Para nosotros es un gran honor recibir a estos tremendos músicos. Será un evento gratuito y abierto a la comunidad donde podremos conocer cómo es el trabajo de estos grandes maestros que realizan su trabajo junto a uno de los más grandes intérpretes del mercado hispano parlante”, valoró, el director de la Corporación Cultural de La Pintana, Claudio Espinosa.

Los detalles del evento

Para ingresar al evento gratuito deberás descargar entrada en la página web del Centro Cultural La Pintana. Puedes obtener un máximo de dos entradas por persona. La clase comenzará a las 19:00 y se extenderá hasta las 20:30. El llamado de la Municipalidad es a llegar 40 minutos antes de la hora de inicio.

El evento se realizará en el Teatro Municipal de La Pintana, ubicado en Av. Santa Rosa 12975. Contarán con estacionamientos ubicados en Aníbal Pinto 12881.