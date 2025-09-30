El espectacular regreso de Silvio Rodríguez a Chile con emotivo show en el Movistar Arena que incluyó homenajes a Víctor Jara y Pablo Milanés

Con más de dos horas de música, Silvio Rodríguez llevó al público por un recorrido de su trayectoria, compartiendo recuerdos y reflexiones que crearon un ambiente cercano y emotivo en el Movistar Arena. Luego del concierto tuvo un encuentro privado con la expresidenta Michelle Bachelet.

Compartir

El Movistar Arena se fue llenando progresivamente mientras Manuel García se presentaba como telonero de Silvio Rodríguez. En medio de su actuación, la expresidenta Michelle Bachelet llegó al recinto; el público la reconoció, la aplaudió, y el propio García bromeó interpretando un fragmento de Michelle, de The Beatles.

Así comenzó a prepararse el público local para recibir a Silvio Rodríguez, en uno de los conciertos que más interés ha generado en los últimos meses, con entradas que se agotaban en minutos cada vez que se anunciaba una nueva fecha del trovador cubano, quien esta noche de lunes regresó a Chile tras siete años de ausencia.

La de este lunes es la primera de cuatro fechas de un acotado tour latinoamericano que también incluye paradas en Buenos Aires, y cuyo punto de partida fue en la Universidad de La Habana.

El show de Silvio se enmarca en la gira de su más reciente álbum, Quería saber, un concepto que, en palabras del cantautor, es lo que actualmente lo inspira.

Antes de las 21:00, el público ya impaciente coreaba El cigarrito, que sonaba por los parlantes del recinto, el cual a esa hora estaba prácticamente lleno. No sería el único recuerdo de Víctor Jara en la noche.

Una ovación recibió a Silvio Rodríguez, quien, con guitarra en mano, leyó un fragmento de Maestros ambulantes, de José Martí, para luego interpretar Ala de colibrí, marcando así el inicio de la jornada. El cantante también recordó su primera presentación en el país, en septiembre de 1972, para luego interpretar Santiago de Chile.

La puesta en escena, a diferencia de los modernos conciertos, no contó con pantallas gigantes ni visualizaciones digitales. Solo un juego de luces y siete músicos fueron suficientes para atraer la atención de un público respetuoso, que lo escuchó por más de dos horas y que, cada vez que pudo, le demostró el amor que siente por el trovador cubano, cuya música se ha convertido en himnos de varias generaciones.

Uno de los momentos más emotivos del show fue un homenaje a compañeros de la Nueva Trova fallecidos: Vicente Feliú, Noel Nicola y Pablo Milanés, de quienes interpretó canciones en su memoria. De este último fue Yolanda.

En la misma línea de homenajes, dedicó unas palabras a su fallecido amigo, el expresidente de Uruguay José Mujica. El cantautor comentó que en los últimos días de Mujica le envió un mensaje con la letra de la canción Más porvenir.

En cada pausa entre canciones, el público ovacionó al cubano, agradeciendo un espectáculo de alta factura musical que no solo apeló a la nostalgia, sino también a su presente artístico.

Durante más de dos horas de concierto, el cantante recorrió distintas etapas de su carrera con temas como Eva, Quién fuera, Te amaré y clásicos como La era está pariendo un corazón y Ángel para un final.

Ya en la parte final del show, el cubano siguió en la línea de sus éxitos con El necio. Uno de los momentos más emotivos llegó con el homenaje a Víctor Jara, cuando interpretó Te recuerdo Amanda. La calidad musical se mezcló con la nostalgia, provocando que el público se sumara al coro de la canción.

Así, el músico cerró la primera de las cuatro presentaciones que ofrecerá en esta oportunidad en Chile, reforzando una historia de más de 50 años de vínculo con el país y sumando un nuevo hito a su trayectoria.

Una vez terminado el concierto, el cantante se reunió en los camarines con la expresidenta Michelle Bachelet, donde sostuvieron un encuentro amistoso en el que él incluso le regaló libros por su cumpleaños.