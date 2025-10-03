El compromiso que suscribió Aldo Duque con RN de no representar más causas de narcotráfico como abogado para ser candidato a diputado

El nombre del penalista reapareció en la agenda luego de que a Evelyn Matthei se le preguntara por si respaldaba su nominación, a pesar de contar consigo con un historial como abogado defensor de narcotraficantes. No obstante, ese tipo de clientes ya no están en el radar de Duque. "Fue una decisión mía... No me arrepiento ni me avergüenzo de mi trabajo", cuenta a The Clinic.

Por Eduardo Monrroy y Jorge Palacios

Compartir

“Si nosotros vamos a empezar ahora, además de los requisitos legales, a poner requisitos éticos, dígame usted quién va a ser el que va a decir ‘este puede y este no puede postular’. Así no se manejan las cosas”. Esa fue la respuesta que otorgó Evelyn Matthei (UDI), candidata presidencial de Chile Vamos, cuando fue consultada —en el programa El candidato de Mega— por la nominación a la Cámara de Diputados de Aldo Duque, reconocido como abogado defensor de causas de narcotraficantes, con el respaldo de RN.

El nombre de Duque se volvió a poner sobre la mesa cuando a Matthei se le consultó si estaba de acuerdo con la candidatura de él en el distrito 9. “Él es un hombre honesto. Que yo sepa los narcos también necesitan algún tipo de abogado”, respondió al ponerse sobre la mesa el historial de defendidos del defensor.

“Claramente me hubiera gustado más que el hubiera defendido a las víctimas, obvio (…). pero hoy día la ley es muy clara. La ley dice y la Constitución señala cuáles son los requisitos para ser candidato y dentro de esos requisitos no está no haber defendido nunca a un narcotraficante“, argumentó la candidata presidencial.

A pesar de que Matthei marcó anoche un punto legal, el nombre de Duque fue visado por RN no sin antes pasar por un acuerdo pactado entre el candidato y el partido. Este fue, según señalan algunos conocedores de la coalición, que el abogado se había comprometido con el partido a no defender más causas a personas que contaran con antecedentes vinculados al narcotráfico. Es decir, cambiar el perfil de los clientes de Duque para que, justamente, dicha labor no genere un flanco en su propia candidatura ni en la de Matthei.

En la coalición no se pasa por alto que Duque fue recibido en el pacto tras haber llegado a un acuerdo el año pasado con Mario Desbordes (RN), al deponer su candidatura a alcalde para que este último fuese la única de la derecha para la Municipalidad de Santiago en los comicios locales de octubre de 2024.

Por lo mismo, la apertura de un cupo para Duque en la Cámara de Diputados no fue un mayor problema, aunque sí lo era su pasado profesional. Y es que, en consideración de que la seguridad es un tema prioritario para la ciudadanía, según han dado cuenta diversos estudios de opinión, que se erigiera un candidato defensor de causas relativas a la vulneración de Ley 20.000 (Ley de Drogas) podía generar un efecto en las elecciones noviembre de este año.

No obstante, el acuerdo alcanzado entre el candidato y RN buscó aplacar ese impacto. Así lo señala Duque a The Clinic.

“Dejé todas las defensas relacionadas con la Ley 20.000 hace tiempo. No tengo ningún caso relacionado con esta ley, ninguno, y no lo voy a volver a tener”, dice el abogado, quien además cuenta que la situación derivada “no fue una condición de RN, fue una decisión mía”.

Aldo Duque. Foto: Agencia UNO.

“Yo le transmití al partido que renunciaría a todas las causas de la Ley 20.000 que tenía. Y renuncié a todas las causas que actualmente estaba tramitando. A todas, sin excepción. Yo se lo ofrecí al partido y el partido aceptó”, afirma Duque, quien se relacionó con la directiva de RN compuesta por su presidente, el senador Rodrigo Galilea, y la secretaria general, Andrea Balladares.

Duque: “No me arrepiento ni me avergüenzo de mi trabajo“

En todo caso, a pesar del acuerdo con el que llegó con el partido integrante de Chile Vamos, Duque es crítico con la postura que se ha tomado sobre su trabajo profesional.

Es en ese sentido en el que dice que “un abogado defensor penal materializa y encarna el derecho a la defensa que está consagrado en la Constitución. Si eso lo inhabilita como ciudadano, pues bien, que se modifique la ley electoral y se modifique la Constitución”.

Además, resalta que actualmente existen “cinco candidatos abogados exactamente en la misma situación mía, respecto de las cuales no se ha dicho absolutamente nada. Y se ha centrado todo exclusivamente en mí”.

Y se defiende: “Lo único que he hecho es ejercer y hacer carne el derecho a la defensa de todo hombre o mujer acusado de un delito en Chile y no me arrepiento ni me avergüenzo de ello. Es mi trabajo profesional. Jamás he cruzado la frontera del delito, y nunca la voy a cruzar. Solo he hecho mi trabajo“.