Teleférico Bicentenario será parte del transporte público de Santiago y se podrá pagar con Bip! o QR: lleva 45% de avance y estará listo a inicios de 2027

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, confirmó que el nuevo teleférico que conectará Providencia con Huechuraba se integrará al sistema público de transporte de la capital. Esto, remarcó, no implica que tenga el mismo costo, pero estarán dentro del mismo sistema tarifario.

El Ministerio de Obras Públicas dio a conocer nuevos antecedentes respecto al Teleférico Bicentenario, una de las obras en construcción más relevantes dentro de la Región Metropolitana, que permitirá conectar Providencia con Huechuraba con 13 minutos, pasando además por Las Condes y Vitacura.

El proyecto, que implica un nuevo sistema de transporte público en la red, lleva un 45% de avance. Con esto se espera que comience a operar en el primer trimestre de 2027. La obra tiene cuatro frentes de trabajo: Punto de Quiebre, San Carlos, Parque Metropolitano y Santa Clara.

Una de las novedades que se dieron a conocer, es que el Teleférico Bicentenario será parte del Sistema red Movilidad. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, detalló que “está contemplado que este teleférico pase a integrar el sistema público de transporte de la ciudad. Eso significa integrarlo al sistema tarifario también. En las condiciones que se haga es algo que estamos discutiendo con el Ministerio de Transportes”. Así, si bien podría tener un costo diferencial, como ocurre con el metro y buses en hora punta, estará integrado en el sistema.

Las cuatro estaciones estarán equipadas para garantizar la accesibilidad universal. Así, tendrán ascensores, escaleras mecánicas y espacios amplios.

Futura estación del Teleférico Bicentenario en Tobalaba. Foto: MOP.

Los alcances del Teleférico Bicentenario

La obra del Teleférico Bicentenario tiene un costo de US$ 80 millones. Este medio tendrá una extensión de 3,4 km. En total, tendrá 19 torres y 121 cabinas para 10 personas, que circularán cada 12 segundos. Así, el teleférico se proyecta que transporte a más de 6 mil pasajeros por hora en ambos sentidos. Con ello, permitirá disminuir los tiempos de traslados entre Providencia y Huechuraba en 45 minutos.

La ministra López enfatizó que “con este teleférico, cuando uno mira su disposición y los lugares donde llega, queda claro que va a cumplir dos objetivos primordiales: trasladar masivamente a gente que vive en las comunas del otro lado de Santiago hacia Huechuraba. Y también un objetivo de atractivo turístico, con un potencial enorme, sobre todo los fines de semana”.

Un punto que han resaltado autoridades es que tendrá un rol clave en la descontaminación y descongestión vehicular en sectores considerados como críticos. Esto, considerando que será aéreo. Además, conectará polos comerciales, empresariales y residenciales, lo que permitirá beneficiar a más de 600 mil personas.