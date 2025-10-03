Reabrieron en Parque Arauco en espacio más grande y pronto llegarán al MUT: el plan de Froens para cerrar el 2025 con 16 tiendas en Chile

Rodrigo García, uno de los fundadores de la marca chilena de vestuario Froens, explicó por qué decidieron trasladarse a un espacio más amplio en el Parque Arauco. También adelantó detalles sobre las nuevas aperturas que tienen programadas en lo que resta del año.

A fines de agosto, la marca chilena Froens, especializada en ropa y accesorios comprometidos con la sustentabilidad, anunció que cerraba temporalmente una de sus tiendas en Las Condes, específicamente en Parque Arauco, aunque no por motivos de crisis, sino que por un cambio de ubicación.

Y el nuevo espacio que tienen al interior del centro comercial abrió sus puertas ayer por la tarde, instancia en la que Froens también lanzó su nuevo logo y rebranding —proceso estratégico de renovación de una marca existente para cambiar su percepción en el mercado y entre los consumidores—.

“Parque Arauco ha sido históricamente una de nuestras tiendas más relevantes, tanto por su ubicación estratégica como por la fidelidad de nuestros clientes. Es un mall clave para muchas marcas, y para nosotros es fundamental mantener presencia ahí”, cuenta a The Clinic Rodrigo García, uno de los socios fundadores de Froens.

Agrega que “dado el alto flujo y la demanda que experimentábamos en nuestra tienda anterior, decidimos trasladarnos a un espacio más amplio, con el objetivo de ofrecer una experiencia de compra aún más cómoda y completa para nuestros clientes”.

Según explica García, esta reapertura en Parque Arauco “también marca un hito importante para Froens, donde aprovechamos la instancia para presentar oficialmente nuestro nuevo logo. Estamos en pleno proceso de evolución de marca, y creemos que este es el lugar ideal para dar inicio a esta nueva etapa. Nuestro cliente ha crecido con nosotros, y hoy queremos representarlo con una imagen renovada, más limpia y alineada con lo que somos actualmente”.

Los planes de expansión de Froens

Por otro lado, García adelante que tienen proyectado concretar dos aperturas durante este año, para cerrar el 2025 con 16 tiendas en todo el país —a la fecha cuentan con 14 recintos a lo largo de Chile-.

A este respecto, el ingeniero comercial señala que “estamos en momento muy dinámico para Froens. Además del rediseño de imagen, estamos ampliando nuestra propuesta con nuevas categorías de productos, diseñadas para responder a las necesidades que han surgido entre nuestros clientes”.

“Una de las áreas que ha mostrado un crecimiento significativo es la categoría mujer. Esto nos ha motivado a explorar más a fondo las tendencias y el estilo de vida de nuestras clientas, buscando ofrecer productos que realmente conecten con ellas”, acota.

Junto con ello, adelante que, al mismo tiempo, buscan “acompañar a los hombres en todos los aspectos de su día a día, lo que implica avanzar hacia una propuesta más integral, que trascienda del concepto más outdoor y refleje un estilo de vida versátil y auténtico”.

En cuanto a las dos aperturas programadas para este año, García especifica que una tendrá lugar en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), en diciembre, y la otra está prevista para noviembre en Chillán. “Nuestro objetivo es seguir creciendo y acercándonos cada vez más a nuevos clientes”, afirma.

El proyecto de Froens arrancó el año 2012, mientras los tres socios fundadores —Rodrigo García, José María Cofré y Diego Tagle— estudiaban Ingeniería Comercial. Y a diferencia de otras marcas, se enfocaron en llegar a un público que comparte su mismo estilo de vida, ligado a la naturaleza, la comodidad y el estilo.