Videos VIDEO | Incendio en Costanera Center: cientos de trabajadores fueron evacuados por fuego producido en tienda del mall 3 de Octubre de 2025 Por Inés Richter

A las 05:25 de la mañana de este viernes, Bomberos acudió al mall Costanera Center tras una alarma de incendio emitida por el fuego producido en una tienda Skechers, ubicada en el tercer nivel del centro comercial. Cientos de trabajadores fueron evacuados del mall y este abrirá en cuanto las condiciones de seguridad permitan su reapertura, luego de que los gases calientes y humo tóxico sean extraídos del recinto. Preliminarmente, Bomberos informó que el siniestro fue originado por una pantalla publicitaria de gran magnitud.

