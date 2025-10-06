Audi A6 Sportback e-tron: el nuevo sedán eléctrico premium llega a Chile

Con autonomías que superan los 750 kilómetros, diseño agresivo y un interior digitalizado, el nuevo Audi A6 Sportback e-tron se estrena en Chile en dos versiones y marca un nuevo paso en la ofensiva eléctrica de la marca de los cuatro anillos.

El Audi A6 Sportback e-tron llega a Chile como parte de la estrategia global de la marca de expandir su portafolio eléctrico. Este modelo se convierte en el segundo en fabricarse sobre la plataforma Premium Platform Electric (PPE), desarrollada específicamente para modelos de gran volumen, y es el primero de la gama en adoptar un concepto de suelo plano, que mejora el espacio interior y la habitabilidad en las plazas traseras.

Con este lanzamiento, Audi ya ofrece cuatro modelos 100% eléctricos en el país, además de versiones híbridas enchufables (PHEV) y mild-hybrid (MHEV). La marca produce el A6 Sportback e-tron en la planta de Ingolstadt, Alemania, con un proceso neutral en carbono y empleando materiales reciclados para partes de la carrocería y el habitáculo.

Dynamic photo, Colour: Glacier white metallic

Diseño exterior: elegancia y eficiencia aerodinámica

El A6 Sportback e-tron combina proporciones clásicas de sedán con elementos propios de la movilidad eléctrica. La parrilla Singleframe cerrada e invertida, enmarcada por una máscara negra, junto con los faros Matrix LED con firma digital, definen una identidad visual moderna. La silueta se acentúa con una línea lateral oscura que conecta hasta la zaga, donde se integra una franja de luces continua y los cuatro anillos iluminados, inéditos en la marca.

Sus dimensiones –4.928 mm de largo, 1.923 mm de ancho y 1.487 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.946 mm– le otorgan un porte destacable. Además, alcanza un coeficiente aerodinámico de 0,21 Cx, convirtiéndose en el Audi de producción más eficiente en este aspecto.

Los clientes podrán elegir entre ocho colores de carrocería, con llantas Audi Sport de 21 pulgadas que refuerzan su carácter deportivo.

Cockpit

Interior digital y materiales sostenibles

El habitáculo refleja la nueva filosofía de diseño de Audi, con una arquitectura tridimensional que enfatiza amplitud y confort. El protagonista es el sistema digital MMI, compuesto por tres pantallas OLED: el Audi virtual cockpit plus de 11,9 pulgadas, la central táctil de 14,5 y una adicional de 10,9 para el acompañante. Todas se integran en una superficie curva, con funciones de privacidad y control intuitivo.

El interior se completa con detalles como asientos deportivos eléctricos con ventilación y calefacción, sistema de sonido Bang & Olufsen 3D de 705 W, vidrios acústicos y un innovador techo panorámico con tecnología PDLC, capaz de pasar de transparente a opaco con solo pulsar un botón. El uso de aluminio reciclado y plásticos posconsumo en textiles y revestimientos refleja el enfoque que la marca quiere ofrecer en materia de sostenibilidad.

En cuanto a capacidad, el maletero trasero ofrece 502 litros, ampliables hasta 1.330 con asientos abatidos, mientras que el maletero delantero (frunk) añade 27 litros adicionales.

Interior

Autonomía, carga y rendimiento

El Audi A6 Sportback e-tron se ofrece en dos versiones: S Line y Performance S Line. La primera equipa una batería de 83 kWh, que le otorga hasta 672 km de autonomía, y un motor de 282 hp con 435 Nm de torque, acelerando de 0 a 100 km/h en 6 segundos. La variante Performance, con batería de 100 kWh, alcanza 756 km de autonomía, entrega 362 hp y 565 Nm de torque, con un 0 a 100 km/h en 5,4 segundos.

La tecnología de 800 voltios permite cargas rápidas de 10% a 80% en solo 27 minutos (S Line) o 30 minutos (Performance). Además, su sistema de regeneración recupera hasta 220 kW en frenadas, logrando que el 95% de las maniobras cotidianas se gestionen sin necesidad de frenos mecánicos.

Interior

Asistencias a la conducción y seguridad

El nuevo sedán eléctrico integra un completo paquete de sistemas de asistencia al conductor. Entre ellos destacan el Asistente de Crucero Adaptativo Plus, el Asistente de Giro, el Detector de Punto Ciego y el Mantenimiento de Carril. Para maniobras urbanas, incorpora alerta de tráfico cruzado trasero y sistema de advertencia al abrir puertas. En seguridad pasiva, cuenta con ocho airbags.

Detail, Colour: Siam beige metallic

Disponibilidad y precios del Audi A6 Sportback e-tron en Chile

El Audi A6 Sportback e-tron ya está disponible en el mercado chileno con precios desde $89.900.000 para la versión S Line y desde $104.900.000 para la Performance S Line. Con su llegada, Audi no solo amplía su portafolio eléctrico, sino que también consolida su apuesta por el segmento de los sedanes premium eléctricos.