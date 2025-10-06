Autoridades argentinas expresan “enérgico repudio” contra Latam tras omitir el nombre completo del aeropuerto Malvinas Argentinas en su web

La omisión del nombre oficial "Malvinas Argentinas" en el aeropuerto de Ushuaia por parte de Latam generó rechazo en autoridades argentinas. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, advirtió que podría solicitar a la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina la remoción de la aerolínea si no corrige esta decisión.

La omisión del nombre oficial del Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas en las plataforma digital de venta de pasajes de la aerolínea Latam generó una gran polémica entre los usuarios argentinos de redes sociales.

A través de su cuenta de X, el gobernador de la provincia argentina de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, afirmó que le envió una nota formal a la aerolínea chileno-brasileña donde rechazó la “inadmisible decisión de omitir el nombre oficial”. Melella agregó que “este nombre no es un detalle: es identidad, historia y un consenso de todo el pueblo argentino”.

En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, el gobernador aseguró que solicitará a la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina (ANAC) “la remoción de su autorización para operar desde nuestra provincia”.

Sin embargo, Melella no fue el único en reaccionar. El pasado 15 de septiembre, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina expresó su “más enérgico repudio” a la decisión de Latam, “en atención a un pedido de la Asamblea Legislativa de la colonia británica asentada en las Islas Malvinas”. Además, la resolución señala que la actuación “constituye una afrenta directa a la soberanía argentina, un acto de desconocimiento absoluto de nuestra historia nacional y una ofensa a la memoria de los héroes caídos en la Guerra de Malvinas”.

El origen de la controversia

La polémica es un reflejo de las tensiones históricas por dichas islas entre Argentina y Reino Unido, disputa que llevó a ambos países a la guerra en 1982. La controversia se centra en el vuelo que mantiene Latam cada sábado entre Punta Arenas y las islas Falkland/Malvinas, el único enlace aéreo comercial con el continente.

De manera mensual, esa ruta incluye una escala en Río Gallegos, donde suelen abordar el avión veteranos de guerra y familiares de soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin.

Sin embargo, Argentina cerró de septiembre a diciembre el aeropuerto internacional de dicha ciudad, debido a que la pista presentaba baches, deformaciones y un nivel de fricción interior a los estándares de seguridad, informó El Mercurio.

Debido a este problema, Latam optó por hacer la escala en Ushuaia. Sin embargo, al ingresar al sitio web de la aerolínea, no aparece el nombre oficial del aeropuerto, sino “Aeropuerto de Ushuaia”.

La primera de estas escalas temporales se realizó a mediados de septiembre. En esa ocasión viajó un grupo de excombatientes de la guerra provenientes de La Matanza.

Al regresar, los recibió el secretario de Asuntos Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia, Dante Asili, quien aprovechó la oportunidad para arremeter de nuevo en contra de la aerolínea: “Rechazamos la actitud de desprecio de Latam de no reconocer el verdadero nombre de nuestro aeropuerto Malvinas Argentinas”.

“Para no generar confusión”: La respuesta de Latam a la polémica

En conversación con El Mercurio, Latam aseguró que, al igual que otras aerolíneas, evita usar el nombre completo de un aeropuerto cuando este “pueda generar confusión, limitándose a usar la denominación geográfica para cada terminal, en este caso: Aeropuerto Internacional de Ushuaia”.

La empresa agregó que existe el Aeropuerto Internacional de Rosario Islas Malvinas, y que algunos pasajeros “suelen usar dicho nombre para referirse al aeropuerto efectivamente ubicado en las islas”.

Por ello, explicó Latam, “para no generar confusión” entre los usuarios de los aeropuertos de Ushuaia, Rosario y el de las islas, la empresa “no hace referencia al nombre completo oficial de ninguna de esas terminales aéreas (…), reduciendo así la posibilidad de interpretaciones erróneas por parte de los clientes”.