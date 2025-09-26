Pese a oposición de vecinos, Corte Suprema da luz verde a construcción de salmonera en Los Lagos

La Corte Suprema ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia que desestimó un recurso de protección presentado por comunidades indígenas contra la Municipalidad de Los Lagos. Esto en medio de la polémica por la instalación de una piscicultura de Salmones Antártica en el río San Pedro, un proyecto vigente desde 2008 y actualmente sujeto a procesos ambientales y ciudadanos.

Compartir

La Corte Suprema ratificó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que rechazó un recurso de protección presentado por comunidades indígenas en contra de la Municipalidad de Los Lagos. Ellas buscaban frenar un permiso de edificación que le otorgó la Dirección de Obras Municipales a Salmones Antártica para el proyecto DIA San Pedro, destinado a la instalación de una piscicultura.

Tras el fallo, el movimiento ciudadano Río San Pedro Sin Salmoneras publicó un comunicado donde llamaron a no bajar los brazos ante la sentencia. “Es importante precisar que esta decisión de la Corte Suprema se limita exclusivamente a dicho aspecto procesal y no se pronuncia en ningún sentido sobre el fondo del proyecto en cuestión”.

El comunicado agrega: “Hacemos un llamado a las autoridades locales, regionales y nacionales para que asuman un rol activo y responsable en este proceso, ya que hasta ahora la defensa del territorio y del patrimonio ha sido sostenida por la sociedad civil organizada”.

La publicación plantea que el proyecto sigue bajo una orden de paralización parcial, “debido al grave e irreparable daño patrimonial ocasionado en el marco del procedimiento llevado adelante por el Consejo de Monumentos Nacionales”. También señala que falta la resolución del Tercer Tribunal Ambiental, que deberá pronunciarse sobre la eventual caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), “otorgada en el año 2008 bajo una normativa que actualmente ya no se encuentra vigente”.

Además, el comunicado invita a participar en los alegatos fijados para el 2 de octubre, a las 09:00 horas, en el Tribunal Ambiental de Valdivia, y a una marcha programada el 4 de octubre a las 15:30 horas en la plaza cívica de Los Lagos.

Un proyecto detenido por 18 años

El origen del conflicto remonta a junio de 2007, cuando las autoridades ambientales de la región de Los Ríos recibieron una solicitud para evaluar el proyecto de piscicultura de dicha empresa salmonera.

De acuerdo con Diario Financiero, Salmones Antártica presentó un proyecto que tenía por objetivo ubicarse en la comuna de Los Lagos, específicamente en el sector de Melefquén. El proyecto consideraba instalar una piscicultura de salmones en sus primeras etapas de vida antes de ser trasladados de agua dulce al mar.

El proyecto consideraba construir más de 400 bateas de incubación y 300 estanques de cultivo con agua del río San Pedro. Según la empresa, la producción llegaría a los 11 millones de ejemplares en cinco años, es decir, más de 800 toneladas de salmónidos.

En 2008, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la región de Los Ríos aprobó el proyecto y aprobó su RCA. Sin embargo, las obras no avanzaron y el proyecto se detuvo. En 2023, el exalcalde de la comuna, Aldo Retamal, se reunió con la empresa, donde le informaron sobre la reanudación de las obras.

La vocera del movimiento Río San Pedro Sin Salmoneras, Ornella De Pablo, afirmó que los vecinos se enteraron del reinicio de las obras en noviembre de 2024, en una reunión organizada por la misma Municipalidad de Los Lagos.

De Pablo afirmó que “nosotros fuimos como cualquier otro ciudadano laguino y ahí se nos informó que esta empresa japonesa pretendía reactivar un proyecto cuya RCA data de 2008. Cuando revisamos el contenido del permiso y la magnitud de lo que se había aprobado, nos organizamos inmediatamente al salir de esa reunión”.

En enero de 2025, la Dirección de Obras Municipales de Los Lagos le otorgó su respectivo permiso de edificación.