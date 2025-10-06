Condenan a dueño de perro pitbull a pagar multa de casi $700 mil tras mordida fatal a un poodle en Punta Arenas

El perro del infractor se encontraba paseando sin bozal ni arnés pese a que la ley lo obliga para ese tipo de raza, por lo que el tribunal resolvió multar con 10 UTM al dueño y además obligarlo a cumplir las medidas estipuladas por la norma, como el uso del bozal, correa, arnés, la mantención del animal bajo resguardo seguro y asistir a charlas formativas.

En Punta Arenas, el Departamento Jurídico del municipio obtuvo una sentencia favorable por infracción a la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, luego de que el Segundo Juzgado de Policía Local sancionara al propietario de un perro pitbull que causó la muerte de un poodle en un domicilio particular.

Según lee el diario El Pinguino, el hecho ocurrió el 16 de abril pasado, cuando el pitbull se desplazaba sin bozal ni arnés en la vía pública, pese a que la ley lo obliga para dicho tipo de razas. Luego ingresó al antejardín de una vivienda, donde atacó al poodle, provocándole lesiones fatales.

Después del suceso, el área de Tenencia Responsable del municipio determinó que el dueño del pitbull no contaba con la documentación que deben tener los dueños de animales catalogados por la ley como potencialmente peligrosos.

Así, el tribunal resolvió aplicar una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a $692.650, y ordenó el cumplimiento de la ley que establece las medidas como el uso de bozal, correa, arnés de sujeción y la mantención del animal bajo resguardo seguro.

Desde el municipio indicaron al citado medio que este caso “también representa un hecho de maltrato animal, con un sufrimiento no sólo para la mascota fallecida, sino también para su familia, que fue testigo del ataque producto de la irresponsabilidad de su dueño. El perro agresor no tiene la culpa: el responsable es quien no utilizó el bozal obligatorio ni las medidas exigidas por la ley”.

Y agregaron que el pitbull “permanece bajo resguardo en el canil municipal, a la espera de la resolución definitiva del tribunal”.

Nicolle Garrido, de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Punta Arenas, también explicó que el dueño del perro deberá cumplir con todas las condiciones estipuladas en el reglamento, incluyendo la asistencia a charlas formativas, la instalación de rejas perimetrales seguras y la correcta utilización de bozal y arnés al salir del domicilio.