El histórico récord que busca romper Alexis Sánchez: está a 12 goles de Zamorano y ser el máximo anotador chileno en Europa

El tocopillano marcó el primer tanto del Sevilla en la goleada 4-1 frente al Barcelona, y estiró su registro a 196 goles en el Viejo Continente. Así, Sánchez está a solo 12 goles de superar a Iván Zamorano como el máximo goleador chileno en Europa.

Compartir

“De otra época”, fue la portada del medio Estadio Deportivo de este lunes 6 de octubre, donde destacan la goleada 4-1 del Sevilla sobre el Barcelona con una foto de Alexis Sánchez. El tocopillano marcó el primer tanto del equipo andaluz desde los 12 pasos y fue uno de los puntos altos de su equipo, que no le ganaba a los Culés desde hace 10 años. Es más, cuando salió reemplazado a los 93′ fue ovacionado por la afición presente en el Ramón Sánchez Pizjuán. A su vez, Gabriel Suazo jugó todo el partido y también fue destacado por la prensa española.

¡OVACIÓN TOTAL PARA ALEXIS SÁNCHEZ!



El Ramón Sánchez Pizjuán, rendido a los pies del Niño Maravilla.#LaLigaEnDSPORTS | #SevillaBarça pic.twitter.com/ad2KKJv5rl October 5, 2025

Los dirigidos por Matías Almeyda escalaron al sexto puesto de la tabla de posiciones de LaLiga con 13 puntos. Así, Alexis en cinco partidos disputados logra despejar las dudas que suscitó su llegada al Sevilla con dos goles en cinco partidos.

“Transformó con seguridad un penalti para marcar su segundo tanto tras el que le hizo al Alavés. Además suma una asistencia ante el Elche y fabricó el tanto de la victoria de Vallecas. ¡Qué manera de reivindicarse ante las dudas que generó su fichaje! Pasan los años, el hambre no lo pierde. No paró de correr, de lanzar desmarques, de tirar recortes, de ayudar en defensa”, fue el comentario de Estadio Deportivo.

Alexis Sánchez se acerca al histórico récord de Iván Zamorano

La aventura en Europa de Alexis Sánchez sigue vigente a sus 36 años. Y es que el Niño Maravilla está muy cerca de romper un récord que parecía imbatible: ser el chileno con la mayor cantidad de goles en el Viejo Continente, una marca que ostenta Iván Zamorano con 207 tantos en su paso por el FC. St Gallen, Sevilla, Real Madrid e Inter de Milán. El exdelantero alcanzó la cifra en 458 partidos.

Cabe recordar que Bam Bam fue “pichichi” de la liga española en la temporada 1994-1995, considerada una de las mejores campañas de un jugador chileno en el extranjero.

Con su último gol de penal frente al Barcelona, Alexis Sánchez estiró su legado en Europa a 196 goles, por lo que quedó a solo 12 goles de superar el récord de Zamorano. Además de sus nueve tantos por Colo Colo entre 2006 y 2007 y los cuatro goles en su paso por River Plate el año 2008, el resto de las anotaciones del tocopillano han sido en cuatro de las cinco ligas más importantes del mundo: Italia, España, Inglaterra y Francia.

El resto de la lista de los máximos anotadores en tierras europeas la componen: Jorge “George” Robledo con 136 goles, Junior Fernández con 116 y Arturo Vidal con 106.



