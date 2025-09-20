Alexis Sánchez vuelve a marcar un gol tras más de 500 días y avisa que quiere jugar el Mundial de 2030

En su segundo partido oficial con el Sevilla, el delantero chileno logró poner fin a una larga sequía goleadora, al anotar en el triunfo 2-1 como visita de su equipo sobre el Alavés. Y en el mismo día de este regreso a los goles, en España se publicó una entrevista en la que el tocopillano avisó "me gustaría ir a otro Mundial con Chile, sería ya en 2030, con 42 años".

Un domingo feliz para Alexis Sánchez. El delantero chileno anotó un gol en el triunfo 2-1 del Sevilla como visita sobre el Alavés por La Liga, poniendo fin así a una larga sequía goleadora que arrastraba, la que extendió por 537 días.

El tocopillano, quien ingresó a los 14 minutos de partido tras la temprana lesión de su compañero Alfon González, marcó a los 67 minutos el gol que sentenció el triunfo de su equipo. Fue una certera definición en el área, luego de una gran jugada del carrilero José Ángel Carmona.

Cabe consignar que a los 10 minutos Rubén Vargas había adelantado al Sevilla, mientras que a los 17′ Carlos Vicente marcó la igualdad transitoria para el Alavés.

Día de festejo para Alexis Sánchez en lo que fue su segundo partido oficial con el Sevilla. En el primero ya había dejado buenas sensaciones, al entregar una asistencia de taco a su compañero Peque, en el empate 2-2 como local ante Elche.

Y con este tanto, el goleador histórico de la Roja pudo poner fin a una sequía goleadora que se extendió por 537 días. Su última conquista había sido el que marcó el 1 de abril de 2024, en el triunfo 2-0 en casa del Inter de Milán sobre el Empoli por la Serie A.

En su segunda y aciaga etapa en Udinese (temporada 2024-2025) no supo de goles, como tampoco en sus escasas actuaciones con la Roja en los últimos años. Su última anotación con la Selección fue en un partido amistoso ante Paraguay, el 27 de enero de 2023, en el Estadio Monumental, que terminó con triunfo 3-2 para Chile.

Alexis quiere jugar el Mundial de 2030

En el mismo día de este regreso a los goles, en España se publicó una extensa entrevista en la que Alexis Sánchez habló sobre sus desafíos en el Sevilla y de sus proyecciones en el fútbol.

En ese sentido, Alexis dijo verse en condiciones de seguir aportando a la selección chilena e incluso no se cierra a jugar el Mundial de 2030.

“Por supuesto, es mí país. Pocos jugadores están en Europa al nivel que estoy yo, (Gabriel) Suazo y algunos otros. Mientras pueda aportar y esté físicamente, quiero estar siempre con la selección. Me gustaría ir a otro Mundial con Chile, sería ya en 2030, con 42 años. Tengo que estar físicamente bien, mentalmente bien, y eso te lo va diciendo el profesionalismo con el paso del tiempo”, declaró el delantero de 36 años, en conversación con el diario deportivo español As.