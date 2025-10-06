La incansable búsqueda de Bernard Keiser de tesoro pirata en Juan Fernández: el británico obtuvo triunfo en el Tribunal Ambiental para retomar excavaciones

El proyecto de Keiser consistiría en excavar por ocho meses, con palas y algunos martillo neumático, en una ladera erosionada del sector Dschubba, donde estaría oculto el tesoro que lleva buscando hace décadas.

El cazatesoros estadounidense de 75 años, Bernard Keiser, lleva décadas obsesionado con encontrar un supuesto tesoro del lord George Anson en la isla Robinson Crusoe.

Según Keiser, el tesoro consistiría en cofres de oro y plata que en 1714 el mercante del imperio español “Nuestra Señora del Monte Carmelo” cargó en Veracruz, México, y cuyo capitán Juan Ubilla de Echeverría los habría ocultado en el archipiélago de Juan Fernández, según lee El Mercurio.

En 1760 Cornelius Webb habría rescatado el tesoro, pero lo habría vuelto a enterrar.

Ahora, en un fallo evacuado el jueves pasado, el II Tribunal Ambiental de Santiago acogió un reclamo del cazatesoros, dejando sin efecto la negativa pronunciada en agosto de 2024 por la Dirección Regional en Valparaíso de la Conaf al permiso solicitado para ingresar al Parque Nacional Juan Fernández para efectuar el proyecto “Sondaje de descarte en Puerto Inglés”.

Según comentó Keiser en el medio citado, “ahora puedo continuar y espero que la Conaf no intente impedir que encuentre el tesoro. Y si va en contra del fallo del tribunal, entonces probará las prácticas discriminatorias que hay dentro de la Conaf en mi contra”.

El proyecto consiste en poner a excavar durante ocho meses con palas y martillo neumático en una ladera erosionada del sector Dschubba, donde el tesoro estaría oculto, y se apoya en la decisión de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que resolvió que no requería ingresar a ese sistema por no generar impactos ambientales.

La sentencia del tribunal ambiental obliga a Conaf a volver a pronunciarse sobre su solicitud pero ahora fundamentando su respuesta, al considerar que no bastaba con señalar que la actividad no contribuye a los objetivos del parque.

Según los abogados de Keiser, la Conaf se excedía en sus facultades, fijando requisitos más allá del derecho administrativo.