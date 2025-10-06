Cazando ofertas: 12 productos tecnológicos con descuentos reales por el CyberMonday

Secciones
    Una nueva edición del CyberMonday se vive por estos días en Chile. Cientos de marcas ofrecen productos a precios rebajados, aunque no siempre las ofertas resultan ser del todo reales: no es exagerado decir que algunas empresas inflan los valores previos para aparentar grandes descuentos.

    Aun así, la jornada ha comenzado con el pie derecho. En las primeras horas se han registrado más de 90 mil compras, por un monto total estimado de US$ 11 millones, lo que representa un aumento del 18% respecto al inicio del año pasado, según informó la Cámara de Comercio de Santiago.

    La tecnología es uno de los rubros más demandados por los usuarios, por lo que nos pusimos a bucear en busca de verdaderas ofertas, comparando precios con sus valores originales.

    Aquí van 15 productos con descuentos reales que vale la pena aprovechar en este CyberMonday.

    Samsung Galaxy Buds Pro 3

    Huawei FreeBuds Pro 4

    • Valor normal: 199.990
    • Valor Cyber: 129.990 en Huawei Store.

    PlayStation 5 Digital con Gran Turismo 7 + Astro Bot

    • Valor normal: $649.990
    • Valor Cyber: $469.990 con tarjeta CMR en Falabella y tarjeta Cencosud en París

    Xiaomi 15T 512GB

    • Valor normal: $789.990
    • Valor Cyber: $469.990 en MiStore

    Xiaomi 15T Pro 512GB

    • Valor normal: $1.062.990
    • Valor Cyber: $699.990 en MiStore

    ASUS Zenbook A14 Copilot+ PC

    • Valor normal: $1.549.990
    • Valor Cyber: $1.149.990 en Asus Store

    Motorola Razr 60

    Cámara Canon EOS R50

    • Valor normal: $999.990
    • Valor Cyber: $669.990 en Ripley y 649.990 con tarjeta de la tienda.

    Reloj Garmin Fenix 8

    • Valor normal: $1.449.990
    • Valor Cyber: $999.990 en Garmin.

    TV Samsung QLED 50″ 4K

    • Valor normal: $759.990
    • Valor Cyber: $269.990 en abc

    Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB

    • Valor normal: 1.469.990
    • Valor Cyber: $899.990 en Lider

    Lector E Reader Kobo Color HD 6″ 16GB

    • Valor normal: 249.990
    • Valor Cyber: 159.990 en Bestmart.cl

