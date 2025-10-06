Tras el éxito del Mercado París-Londres, este sábado 11 de octubre inauguran Mercado en Colores en el Barrio Yungay

Tras el éxito rotundo del Mercado París-Londres —que reunió a más de 10 mil personas en sus calles—, este sábado 11 de octubre el evento también se realizará en el histórico Barrio Yungay. Música en vivo, arte, gastronomía y comercio local volverán a dar vida a la ciudad, ahora bajo el nombre de "Mercado en Colores de Yungay", con la intención de repetir el fenómeno.

Tras el enorme éxito del mercado en el Barrio París-Londres, que el pasado fin de semana realizó su séptima edición, llega un nuevo mercado a las calles de otro de los icónicos barrios de nuestra capital. El próximo sábado 11 de octubre se realizará el “Mercado en Colores de Yungay” en el tradicional Barrio Yungay. El evento es 100% gratuito.

Los fines de semana de mercado ya se han vuelto una rutina entre los vecinos de Santiago. El panorama se ha viralizado en redes sociales y las calles del Barrio París-Londres se han repletado de personas que llegan para disfrutar de música en vivo, arte, gastronomía y comercio local. El evento es creado y organizado por el Centro Cultural Espacio Londres, con apoyo de la Municipalidad de Santiago, el Gobierno Regional de Santiago y el Centro Cultural Espacio Londres.

“Esta iniciativa busca replicar el éxito del Mercado París-Londres, evento que se realiza el primer fin de semana de cada mes y que ha sido visitado por más de 10 mil personas en su última versión, consolidándose como un espacio de encuentro ciudadano y reactivación del centro de Santiago.”, expresan a través de un comunicado sus organizadores.

Los detalles del nuevo mercado

La idea es que lo mismo ocurra en las calles del Barrio Yungay. El mercado comenzará a las 12:00 y se extenderá hasta las 20:00 horas en calle Compañía, desde Maipú hasta Libertad. Contará con la presencia de más de 100 emprendedores. “Podrás disfrutar de food trucks, música en vivo, arte, espectáculos de baile y el tradicional Cuecazo, que le darán vida a nuestro querido Barrio Yungay”, se lee en la invitación publicada en Instagram.

El “Mercado en Colores de Yungay” al igual que el de Barrio París-Londres, es organizado por la Municipalidad de Santiago junto al Gobierno Regional de Santiago. Esta nueva locación también cuenta con el apoyo de la Asociación Gremial Distrito Yungay.

“Queremos que Santiago vuelva a latir en sus barrios, con vida, con cultura y con comunidad. El mercado ‘Colores de Yungay’ es justamente eso, una invitación a reencontrarnos en las calles, apoyar a nuestros emprendedores y disfrutar del patrimonio. Los invito a venir, recorrer y vivir la magia de este histórico barrio de Santiago”, comenta el gobernador Claudio Orrego en un comunicado.

Los vecinos del Barrio Yungay también agradecen la instancia: “Es más que un mercado, es un punto de encuentro para compartir, fortalecer vínculos y sentirnos parte de algo grande, nuestra identidad barrial”.