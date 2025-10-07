El escándalo de las licencias médicas más allá del sistema público: Suseso detecta que 80 mil trabajadores del sector privado salieron del país estando con reposo

A los 10 mil funcionarios públicos que detectó Contraloría que usaron de mala manera una licencia médica, se suman 80 mil funcionarios del sector privado que identificó la Suseso que salieron del país usando un permiso médico.

La Superintendencia de Seguridad Social publicó un nuevo informe de fiscalización al uso de licencias médicas, temática que ha generado polémica este año a raíz de los más de diez mil casos que se han detectado de funcionarios públicos que solicitaron una licencia viajaron fuera del país.

En esta ocasión, la Suseso publicó un nuevo informe fiscalizando al sector privado, puesto que los hallazgos de meses anteriores correspondían al mal uso por parte de funcionarios públicos.

Se consultó a la PDI y se analizó a 2.443.223 personas trabajadoras a quienes se les otorgó una licencia médica en el período de enero 2024 a junio 2025, detectando a las 541.808 que se les otorgó al menos una licencia médica y registraron movimientos migratorios en dicho período.

De ellas, fueron 80.451 los trabajadores del sector privado que incumplieron el reposo por viajes fuera del país; de los cuales el 56,6% fueron mujeres y 43,4% hombres.

Se asocia a 109.187 licencias médicas, de las cuales el 83,1% son Fonasa y el 16,9% son isapre, con un promedio de 21,5 días autorizados por licencia.

Además, el 63,3% de las licencias médicas son diagnósticos asociados a salud mental, mientras que el 14,5% son asociados a enfermedades musculoesqueléticcas.

Los 80 mil funcionarios del sector privado que viajaron estando con licencia médica se suman a los 10 mil que detectó Contraloría que hicieron mal uso de los permisos.

FOTO: CRISTOFER DEVIA/ UNO NOTICIAS

Suseso oficia a Compin e isapres para redictaminar licencias médicas

A raíz del descubrimiento de la superintendencia, tomaron la medida de oficiar al Compin y a las isapres para que procedan a redictaminar las licencias médicas en virtud de la causal de incumplimiento de reposo en los casos que corresponda. Y es que la superintendenta (s) de Seguridad Social, Patricia Soto, dijo que “aquí lo que ha existido es incumplimiento de reposo por parte del trabajador”.

También se iniciarán las investigaciones de oficio, en los casos que corresponda, una vez que se analice el patrón de comportamiento de los profesionales que emitieron estas licencias médicas, para determinar si los permisos fueron con o sin fundamento, aseguró Soto.

Y por último, se remitirán al Ministerio Público los casos que eventualmente revistan caracteres de delito.

Soto explica que “como Superintendencia de Seguridad Social habíamos realizado ya otros cruces, que apuntaban a quienes emitieron licencias médicas, sean estos médicos, dentistas o matronas, porque creemos que el foco principal tiene que estar dado en la emisión de las licencias médicas”.

Y agrega que “está pendiente para la Superintendencia de Seguridad Social son dos cruces que también los puedo anticipar, que uno corresponde al de doble empleador. O sea, aquellos trabajadores que estando con un empleador presentan licencia médica y trabajan para otro empleador. Y también otro cruce que nos queda pendiente es el del doble subsidio. Esto es trabajadores que estando con subsidio por incapacidad laboral de salud común, al mismo tiempo han estado utilizando también subsidio laboral de la ley de accidentes”.