Contraloría detectó a otros diez mil funcionarios públicos que viajaron al extranjero estando con licencia médica

10 mil personas más habrían salido del país entre 2023 y 2024 estando con licencia médica, sumándose a los 25 mil funcionarios detectados en mayo. Entre los sectores que lideran con mayor cantidad de licencias irregulares, se encuentran hospitales y servicios de salud.

Contraloría emitió hoy un nuevo Consolidado de Información Circularizada, el cual detectó a 10 mil personas más que salieron del país entre 2023 y 2024 estando con licencia médica, los que se suman a los 25 mil casos de funcionarios públicos detectados en mayo.

Serían otros 10.805 funcionarios públicos que se desempeñan en servicios públicos con presencia regional, quienes salieron fuera del país durante su licencia médica o en parte de ella.

Según el consolidado, esto podría implicar el uso irregular de 15.257 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024, de las cuales el 76% corresponde a Fonasa y un 24% a isapres.

De lo informado por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), hubo 3.492.068 licencias médicas que fueron otorgadas a servidores públicos en dicho periodo.

Al mismo tiempo, en dicho periodo hubo 1.079.195 registros de salidas y/o entradas al país por parte de servidores públicos, según informó la PDI.

Asó, en el consolidado de Contraloría se agrega que los titulares de esas 15.257 licencias, habrían entrado o salido del país en 26.606 oportunidades.

Incluso, hay 67 funcionarios que registran entre 16 y 30 entradas y/o salida del país, mientras que otros 30 tienen más de 30 registros.

Ambos años los viajes al extranjero se concentraron principalmente en el último trimestre, es decir entre octubre y diciembre.

Según informa Contraloría, respecto de los servicios a los que pertenecen los funcionarios, pertenecen a 442 entidades públicas de regiones.

Servicios de salud y hospitales lideran como sector con mayor cantidad de licencias irregulares

De ellas, el 67% corresponde a servicios de salud y hospitales, un 15% a Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), un 11% a municipalidades, corporaciones y direcciones municipales, un 4% a establecimientos educacionales, y un 3% a otro tipo de servicios.

Entre las entidades con mayor cantidad de licencias médicas eventualmente irregulares, lidera el Servicio de Salud Magallanes (1.258), el SLEP Chinchorro (1.065), Servicio de Salud del Reloncaví (780), Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (692), Dirección Servicio de Salud Aysén (553), y Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (517).

“Tras la presentación de este reporte, la Contraloría notificará a las instituciones involucradas para que se inicien los procedimientos disciplinarios de rigor, y remitan las respectivas resoluciones a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) de la CGR, en un plazo de cinco días hábiles”, dijeron desde el organismo fiscalizador.

Y que “además, la información, será remitida a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que se ejerzan las acciones que correspondan”.