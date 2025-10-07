“Puede suponer un riesgo de incendio”: Sernac emite alerta por batería externa marca Xiaomi

Se han registrado 23 casos en el mundo donde el producto se ha sobrecalentado, suponiendo un riesgo de incendio para los consumidores. En Chile fueron 27 las baterías comercializadas en 2024 que podrían tener esta condición.

El Sernac emitió una alerta de seguridad por baterías externas marca Xiaomi 33W, de 20000 mAh con cable integrado, modelo PB2030MI, las cuales fueron comercializados en Chile entre agosto a septiembre de 2024, debido a un defecto de fabricación de la batería de litio.

Según plantea el Sernac, la empresa les informó que “debido a un defecto de fabricación, en algunas circunstancias el componente celular de iones de litio del cargador de batería inalámbrico portátil, puede sobrecalentarse, lo que podría suponer un riesgo de incendio para los consumidores“.

Y es que según reportó la empresa, en China, Malasia, Indonesia, Singapur y Hong Kong se han reportado 23 casos derivados de esta condición, aunque se descartan casos reportados en Chile.

La recomendación a los usuarios es que se deje de usar inmediatamente el producto. Se debe verificar si está afectado, tras lo cual puede participar en el proceso de retirada oficial de Xiaomi ingresando a través de su sitio web https://www.mi.com/cl/support/safety-notice/.

Puede utilizar el código SN (número de serie) de su producto para comprobar si se podría ver afectado por el mal funcionamiento de las baterías.

Y según su canal de compras, puede solicitar el reembolso del producto. Si lo compró vía el sitio web oficial de Xiaomi y pertenece al lote afectado, puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente local.

Si compró el producto en otra tienda o canal no oficial, puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente enviando un correo a [email protected].

El reembolso se realizará después de que un representante de Xiaomi haya confirmado la situación de su producto. En caso de dudas, la recomendación es contactarse directamente con la empresa.

Xiaomi: solo fueron 27 baterías comercializadas a nivel nacional

Desde Xiaomi dijeron: “Efectivamente, Sernac ha emitido una alerta sobre un lote específico de baterías portátiles Xiaomi (solo 27 a nivel nacional). La seguridad de nuestros usuarios es nuestra máxima prioridad, por lo que este lote fue identificado preventivamente”.

“Por lo mismo se ha habilitado una página oficial junto al Sernac donde cualquier persona puede verificar si su batería forma parte de estas unidades. Además, como medida de reparación; haremos el reembolso del producto, por la totalidad del dinero. Y además hemos instruido a los distribuidores locales que vendieron el producto a acordar el método de reembolso que más le acomode a los consumidores afectados, de manera que obtengan una compensación total del producto”, mencionan.