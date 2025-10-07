Stellantis toma el control de Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Ram, Dodge y Chrysler en Chile 

Compartir

Con ello concluye una asociación de más de cuatro décadas. Astara, (antes conocido como SK Bergé). Uno de los distribuidores más importantes de la región.

Stellantis asumirá directamente la gestión como parte de su estrategia de desarrollo y crecimiento en Sudamérica.

Se trata de un fenómeno observado previamente con otros conglomerados automotrices a nivel global. Chile, como uno de los mercados relevantes y más competitivos en la región, ha recibido varias marcas con presencia local.

Ello ha generado una cercanía mayor de las marcas internacionales con sus consumidores locales.

El traspaso es la transición de un ecosistema comercial completo que incluye operaciones técnicas. Además de servicio al cliente y la relación con la red de concesionarios.

La gradualidad del traspaso – hasta 2026-, busca garantizar estabilidad y minimizar impactos disruptivos en el mercado.

Fernando Varela, vicepresidente de operaciones comerciales Andina y América Central de Stellantis, comentó. “Queremos agradecer a Astara por su rol fundamental en la historia de nuestras marcas en Chile. Gracias a su gestión, hoy contamos con una sólida base de clientes y concesionarios sobre la cual construiremos la siguiente fase de nuestro desarrollo en el país”

Por su parte, José Saval, director ejecutivo de Astara Latam añadió, “concluimos una exitosa alianza de más de 40 años en Chile, cerrando el ciclo con un crecimiento del 20% en 2025 mejorando el desempeño general del mercado automotriz. Este desempeño, el cual no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros aliados estratégicos y la preferencia de los clientes, reafirma el compromiso y la capacidad de Astara para generar valor sostenido a lo largo del tiempo”.