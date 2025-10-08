Autopista Vespucio Norte abre nuevo ramal en altura de enlace con Ruta 68: facilitará el  traslado entre Santiago, el Aeropuerto y Valparaíso

Aún quedan pendientes para la habilitación total del enlace, los empalmes definitivos de la Salida 20 y se avanza en ampliar a cuatro pistas por sentido la capacidad de la Autopista Vespucio Norte, entre el sector Los Mares y Claudio Arrau. De esta forma, el proyecto de mejoramiento alcanza más de un 80% de su avance total con una inversión que supera los US$ 91 millones.

Compartir

La noche de este martes, la Autopista Vespucio Norte (AVN) abrió al tránsito el segundo de los ramales en altura que forman parte del enlace tipo “molino”, que reemplaza al antiguo trébol de conexión con la Ruta 68.

De esta forma, se conectará el sector nororiente de Santiago y el Aeropuerto Arturo Merino Benítez con Valparaíso de manera más expedita, mejorando el flujo vehicular.

El gerente general de Autopista Vespucio Norte, Álvaro Hinojosa, destacó que “esta obra representa un paso decisivo hacia una conectividad más moderna y eficiente entre Santiago, Valparaíso y el Aeropuerto que beneficiará a miles de usuarios”.

Además, añadió que “aunque aún restan las últimas etapas por habilitar, el nuevo enlace tipo ‘molino’ ya está transformando la manera en que se mueve la ciudad en el sector poniente de Santiago”.

La estructura en tercer nivel se eleva a más de 13 metros sobre el suelo.

Crédito: cedida.

Con esta habilitación se completa la conexión directa entre el poniente y el nororiente de la capital, lo que desde la autopista aseguran que permitirá optimizar los tiempos de viaje en uno de los sectores más transitados del anillo urbano.

Esta obra marca un paso decisivo hacia la habilitación total del enlace, programada para noviembre de este año.

Las próximas etapas del mejoramiento de la conexión de Autopista Vespucio Norte-Ruta 68

Como parte de las obras necesarias para la habilitación total del enlace, se avanza en los empalmes definitivos de la Salida 20 de la calzada oriente de Vespucio Norte que bifurcará con la Salida 20-A hacia Viña del Mar – Valparaíso (recientemente habilitada) y la Salida 20-B hacia Santiago Centro (actualmente cerrada, con habilitación programada a fin de mes).

En paralelo, se avanza en ampliar a cuatro pistas por sentido la capacidad de Autopista Vespucio Norte entre el sector Los Mares y Claudio Arrau, prontamente se habilitará la cuarta pista en dirección norte de la calzada oriente. Mientras en dirección al sur se mantendrá hasta diciembre de este año una reducción de la pista derecha entre sector Claudio Arrau y Los Mares.

Con estas habilitaciones, el proyecto “Mejoramiento Conexión Autopista Vespucio Norte-Ruta 68” alcanza más de un 80% de avance total, en una inversión que supera los US$ 91 millones, financiada a través de pagos directos desde el Ministerio de Obras Públicas, no contempla extensión de plazo de la concesión ni modificación de tarifa, como tampoco agregar nuevos pórticos de peaje.