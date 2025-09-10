Más de un millón de vehículos saldrán de Santiago en Fiestas Patrias: estos serán los días y horarios con más flujo de autos a la salida y retorno

El MOP proyecta que más de un millón de vehículos saldrán y retornarán a Santiago durante las Fiestas Patrias 2025. El viernes 12, sábado 13, miércoles 17 serán los días con mayor número de salidas, siendo el último el con más demanda. El domingo 21 se proyecta el retorno de 183 mil autos.

A ocho días de que se de inicio a las Fiestas Patrias, el Ministerio de Obras Públicas dio a conocer esta mañana las proyecciones de salidas de autos en la Región Metropolitana, junto con un paquete de medidas de mitigación para incentivar salidas en horarios menos concurridos y evitar tacos.

Entre este viernes 12 de septiembre y el domingo 21, se estima que 1.089.919 vehículos saldrán de Santiago. El día con mayor demanda será el miércoles 17 de septiembre, en el que se proyecta que saldrán 156.044 autos. Los otros días con mayor peak serán el sábado 13 con 134.026 salidas, viernes 12 con 124.601, martes 16 con 123.692, y miércoles 18 con 123.463.

Los horarios con mayor flujo varían por día, pero se sitúan en un tramo similar. Para el 17 el la Ruta 5 Norte (Peaje Lampa) tendrán más tráfico entre las 12:00 a 18:00 horas; y la Ruta 68 (Lo Prado y Zapata) de 13:00 a 19:00 horas.

El sábado 13 la Ruta 5 norte tendrá peak entre 10:00 y 15:00 hrs, y la Ruta 68 11:00 a 14:00 hrs. El viernes 12 en la primera el mayor flujo será entre 13:00 y 19:00 hrs y en la segunda de 16:00 a 19:00 hrs; mientras que el 18 en ambas rutas habrá mayor número de salidas de 10:00 a 14:00 hrs.

En la ruta 78 y 5 Sur los días viernes y 13 y martes 17, los horarios de mayor flujo se extenderán casi todo el día. El viernes en ambas se estima que sea entre 13 y 20 horas; y el 17 en la 78 será de 17 a 23 horas y en la 5 Sur de 11 a 20 horas.

El tráfico de vuelta a la RM post Fiestas Patrias

La masiva vuelta a Santiago después de las Fiestas Patrias se concentrará principalmente en los días sábado 20 y domingo 21.

De los 1.036.884 vehículos que retornarán a la capital, se proyecta que domingo retornarán 183.375 vehículos, mientras que el sábado serían 143.411, y el mismo viernes 19 se proyectan 94.471

Agencia UNO.

El sábado 20 se concentrará mayor flujo en la Ruta 5 Norte de 16:00 a 22:00 hrs; Ruta 68 de 16:00 a 23:00 hrs; Ruta 78 de 16:00 a 00:00 hrs; y Ruta 5 Sur de 13:00 a 00:00 hrs. El domingo 21 será en la Ruta 5 Norte de 13:00 a 22:00 hrs; Ruta 68 de 12:00 a 20:00 hrs; Ruta 78 de 12:00 a 21:00 hrs; y Ruta 5 Sur de 10:00 a 21:00 hrs.

Los incentivos para evitar aglomeraciones

Como todos los años, el Ministerio de Obras Públicas implementará algunas medidas de mitigación para incentivar horarios con menor flujo vehicular. Así, estarán disponible tanto a la ida como a la vuelta medidas como peaje a “luca” para vehículos livianos, restricciones de camiones y rebaja de camiones.

Los peajes a mil pesos para la salida estarán disponibles de 07:00 a 09:00 hrs en la Ruta 68 y 5 Norte los días sábado 13, miércoles 17 y jueves 18 de septiembre. El miércoles también estará disponible este beneficio en la Ruta 5 Sur.

Para el retorno, el sábado 20 estará disponible este beneficio de 7 a 13 horas en las tres rutas; el domingo 21 de 7 a 10 horas también en las tres vías.