El rearme del alcalde Claudio Castro, ex mano derecha de Carolina Tohá en primarias, y su próximo gesto con Jeannette Jara

El jefe comunal de Renca ha estado en diferentes instancias internacionales desde la estrepitosa derrota de su candidata en las primarias del oficialismo. A pesar de haber señalado que "las ideas del PC son lejanas a la gran mayoría de los chilenos", Castro será parte de la franja electoral de Jara y se ha asegurado de mostrarse comprometido con la candidatura de la abanderada.

La primera actividad pública que Carolina Tohá hizo como candidata presidencial al salir del Ministerio del Interior, en marzo pasado, fue en la comuna de Renca. Allí la recibió el alcalde Claudio Castro (independiente), quien con las semanas se convirtió en su jefe territorial, uno de los cargos más relevantes que Tohá tenía al interior de su comando de campaña.

A esa actividad se abocó Castro, quien trató de apoyar la candidatura de Tohá sin interferir en sus labores edilicias. El alcalde hasta entonces no tenía una mayor relación con la exministra del Interior, salvo cuando él asumió como jefe comunal en 2016, a diferencia de Tohá que iba de salida de la Municipalidad de Santiago. “Nosotros miramos con mucha profundidad la gestión que ella desarrolló en el municipio. Y aprendimos harto”, señaló el alcalde de Renca a The Clinic en abril de este año.

Luego habían colaborado ambos en la discusión del primer proceso constituyente, donde se reencontraron en la idea de “aprobar para mejorar” el texto constitucional. Fue allí donde, señaló Castro en la misma entrevista, “fui reconociendo en Carolina algo así como una generala con batallas”.

Sin embargo, el resultado que obtuvo la carta del PPD y del Socialismo Democrático no fue auspiciosa. Tohá alcanzó el 28% de los votos frente al 62% que obtuvo frente a Jeannette Jara (PC), ahora candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC).

El resultado fue desalentador, puesto que ni en Renca, la comuna que dirige Castro, logró traspasar su apoyo como alcalde (en 2024 fue reelecto por segunda vez con el 76%, 66.935 votos) a Tohá, quien obtuvo sólo el 20% de los respaldos en la comuna.

A partir de entonces, Castro, referente de la centroizquierda chilena a pesar de no tener militancia, retomó con fuerza su labor municipal. En ello ha estado concentrado en las últimas semanas, puesto que ha viajado a diferentes países invitado para posicionar a Renca en el globo.

De hecho esta semana viajó a Bogotá, Colombia, donde fue invitado a un encuentro de seguridad. Allí se encontró, entre otros, con Rodrigo Peñailillo, exministro del Interior y actual representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Anteriormente, en septiembre, viajó a Panamá con otros dos alcaldes: la de Vitacura, Camila Merino (Evópoli); y el de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), de quien es cercano. Los tres alcaldes asistieron a un evento de la Red de Innovación Local y fueron considerados como líderes de las 30 alcaldías más innovadoras de América Latina.

Para noviembre, en tanto, tiene previsto ir a la Conferencia de las Partes (COP) 30, a realizarse en Brasil. Es de los pocos alcaldes del país que asistirá a la cita.

Franja con Jara

No obstante, antes de viajar al país latinoamericano, Castro dejará en Chile un asunto listo relativo a la candidatura presidencial del oficialismo.

A pesar de que con anterioridad había manifestado sus diferencias con Jara —en junio señaló en La Tercera que “las ideas del PC son lejanas a la gran mayoría de los chilenos y chilenas”—, el alcalde ya comprometió al comando de la candidatura, según pudo conocer The Clinic, su participación en la franja electoral.

Eso sí, no participará del encuentro de alcaldes que convocó la candidata con 18 jefes comunales de la Región Metropolitana. Ello debido a sus actividades en Colombia, de las que regresará mañana jueves. No obstante, Castro se ha encargado de hacer llegar su compromiso estrecho con Jara.