¿Vuelve a la urna?: El panorama que se abre para Daniel Jadue tras la reapertura de la investigación sobre Farmacias Populares

Los dos meses de plazo adicionales que indicó el Tercer Juzgado de Garantía para investigar la causa en la que el exalcalde está involucrado —según Fiscalía— le quitaron la calidad de "acusado" a Jadue. Ese antecedente es visto por varios abogados como motivo para apelar el fallo que el Tricel tuvo sobre su candidatura a diputado por el distrito 9, y que fue impugnada por un requerimiento de RN que apeló, justamente, a que el exjefe comunal estaba siendo acusado por delitos con pena aflictiva. De momento se desconoce el siguiente paso que dará Jadue.

60 días de investigación más fueron los que otorgó el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago en la causa de Farmacias Populares que tiene como principal apuntado por la Fiscalía Centro Norte a Daniel Jadue (PC), exalcalde de Recoleta y exadministrador de la Asociación Chilena de Farmacias Populares con Municipalidades (Achifarp).

De esa manera, la condición de “acusado” con la que el Ministerio Público había calificado a Jadue —y por la que pidió 18 años de cárcel contra él por los delitos de fraude al Fisco, estafa, cohecho y delito concursal— quedó, de momento, descontinuada. Y es que la reapertura de la investigación en un plazo de dos meses —motivada por la solicitud que pidió la defensa de Jadue—, removió de esa calidad al exalcalde, según señalan a The Clinic abogados que han seguido la causa.

Con ese antecedente, algunos postulan que se abre la posibilidad de que la defensa de Jadue, encabezada por Ciro Colombara, apele el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que el 12 de septiembre anuló su candidatura a diputado por el distrito 9, que contaba con la venia de la lista parlamentaria del Partido Comunista (PC).

El Tricel acogió los requerimientos de RN y la UDI, quienes impugnaron la candidatura de Jadue por, justamente, ser un candidato que se encontraba en la condición de acusado en una causa judicial. No obstante, con el nuevo escenario, postulan abogados expertos en temas electorales, “ya no se configura el hecho” por el que la candidatura de Jadue fue depuesta.

“El derecho a elegir y ser elegido es un derecho humano y tiene que ser respetada su visión de forma absolutamente estricta. En este caso el tribunal consideró que existía una acusación, pero la acusación que quedó sin efecto por la orden de un tribunal de la República”, señala otro defensor especializado en el tema sobre la causa de Jadue.

En lo mismo, los letrados consideran que si bien los plazos de apelación están vencidos, el derecho a sufragio y el derecho a elegir y ser elegido están protegidos por tratados internacionales. “No sería una locura hacer una presentación en ese sentido”, sostienen, la que debería ser ante el mismo Tricel en la misma causa que se anuló la candidatura, dado que efectivamente la condición de acusado se pierde cuando una investigación se reabre.

La reapertura de la investigación en el caso de Jadue ocurrió luego de que el tribunal acogiera la solicitud de su defensa y mostrase disposición para acceder a los dispositivos de comunicación del abogado Luis Hermosilla. ¿El motivo? Que la defensa de Jadue señalara que el abogado habría tenido intercambios con otros abogados con el fin de estudiar acciones judiciales contra el exalcalde y afectar su proyección política.

Por lo mismo, se dispusieron dos meses más de investigación y, a su vez, la postergación del juicio oral que, a través de numerosas audiencias, definiría si Jadue es culpable o no de los delitos que el Ministerio Público le acusa. Por la cantidad de días dispuestos para la investigación, aquello ocurriría después de los comicios del 16 de noviembre en los que Jadue era candidato.

La impugnación a la candidatura de Jadue

Cuando la candidatura de Jadue fue impugnada, el argumento central de la causa de RN radicó en “por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva”, en razón del proceso judicial que estaba en curso pero que, además, ya contaba con el exjefe comunal como “acusado” por parte de la Fiscalía Centro Norte. Si bien el Servicio Electoral (Servel) no objetó su candidatura, tras la apelación de los partidos de oposición el tribunal electoral definió quitar a Jadue de la lista de candidatos.

Aunque desde la directiva del PC anunciaron, en su momento, acudir a instancias internacionales para apelar el fallo, finalmente los intentos no prosperaron y, hasta hoy —al menos—, Jadue no es candidato y en el PC daban por perdido su cupo en el distrito 9 y, asimismo, asumían la afectación que podría generar su ausencia en la papeleta, dado que era visto como el reemplazante natural de la diputada Karol Cariola (PC), quien buscará dar el salto a la Cámara Alta y de quien se preveía que su adhesión en el distrito podía ser dirigida hacia Jadue, dado que en el distrito 9 se contempla la comuna en la que fue alcalde por casi 12 años.