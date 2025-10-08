Jara busca un segundo aire en las comunas: se reunirá con 18 alcaldes de la RM para impulsar nueva etapa de la campaña presidencial

Tras la entrega del anexo del programa, la abanderada presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, comenzó a planificar una nueva etapa de campaña centrada en los municipios. La reunión de mañana será la tercera que sostiene con alcaldes esta semana. El objetivo, explican desde el comando, es bajar a terreno las medidas publicadas a comienzos de semana y consolidar un foco territorial que acerque el programa a las comunidades locales. Con todo, dos figuras relevantes marcarán ausencia: el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, y el de Renca, Claudio Castro, ambos fuera del país por actividades oficiales.

Fue a comienzos de esta semana cuando la abanderada presidencial de la alianza Unidad por Chile —que agrupa al oficialismo y a la Democracia Cristiana—, Jeannette Jara, publicó el anexo de su programa de gobierno, un documento que detalla 383 medidas a aplicar en caso de resultar electa como Presidenta de la República.

La publicación de este documento se concretó tras semanas de presión, luego de que dentro de la propia alianza se cuestionara que el anuncio se pospusiera en más de una ocasión. Superado ese episodio, la candidata iniciará ahora su despliegue territorial para difundir las medidas clave del programa y poner el foco en las comunas.

La primera actividad en esa línea será mañana a las 19:00 horas, en el Hotel Fundador, cuando Jara se reúna con alcaldes de la Región Metropolitana que respaldan su candidatura. Hasta ahora hay 18 municipios confirmados, entre ellos los liderados por Fares Jadue (Recoleta), Javiera Reyes (Lo Espejo), Mauro Tamayo (Cerro Navia) y Joel Olmos (La Cisterna), quienes la acompañaron durante las primarias.

Además, fueron convocados otros jefes comunales que se sumaron al equipo de la candidata tras su triunfo en la primaria, ampliando su respaldo entre alcaldes frenteamplistas y del socialismo democrático. Entre ellos destacan Karina Delfino (Quinta Normal), Felipe Muñoz (Estación Central), Miguel Concha (Peñalolén) y Paulina Bobadilla (Quilicura).

El encuentro, que es clave según miembros del comando y que lidera la exsubsecretaria se la Secretaría General de Gobierno Nicole Cardoch, será la última vez que la abanderada presidencial pueda dirigirse directamente a todos los alcaldes que la apoyan antes de la primera vuelta, es por eso que existe una alta expectación de la reunión.

Además, destacan en el equipo de la abanderada que marcará un contraste con los otros candidatos. “Nadie tiene el apoyo territorial que tiene Jeannette”, advierte un miembro del comando.

El foco en los municipios

Con todo, desde el comando explican que el objetivo de este encuentro es enfocar los esfuerzos de la campaña presidencial en los territorios, los gobiernos locales y la primera línea del Estado, donde se materializan las políticas públicas que afectan directamente a las personas.

Es por eso que, además del gesto político de realizar el encuentro y de que la abanderada podrá dirigirse directamente a los alcaldes, se realizará una bajada de las principales medidas emanadas del anexo publicado el domingo que afectan directamente la vida cotidiana de las personas.

Entre esas medidas, afirman miembros del comando, está el salario vital de $750 mil mensuales, el aumento en la dotación de cuidadoras, la ampliación del sistema de cuidados en regiones, la quintuplicación del estipendio a las personas que realizan labores de cuidado y la reducción de la tarifa eléctrica.

De hecho, esta cita se suma a una serie de reuniones que la abanderada ha sostenido en los últimos días con distintos municipios. El lunes, por ejemplo, Jara se reunió con la directiva de la Asociación de Municipios Rurales de Chile (AMUR), encabezada por su presidente, el alcalde Rodrigo Contreras, de Pailimo, e integrada por la alcaldesa de El Monte, Zandra Maulén; el alcalde de Curacaví, Christian Hernández; el de Padre Hurtado, Felipe Muñoz; y la alcaldesa de Calle Larga, Diana González.

“En esta instancia le presentamos la propuesta de seguridad elaborada por los municipios rurales, con el objetivo de fortalecer la protección y tranquilidad de nuestras familias en todo el país rural”, señaló Contreras tras compartir un video del encuentro en redes sociales.

Durante esta jornada, la candidata sostendrá una reunión similar con la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), conglomerado que agrupa principalmente a municipios identificados con ideas progresistas, a diferencia de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), que reúne en su mayoría a comunas vinculadas al mundo opositor.

Dos grandes ausentes

Aunque para la reunión de este jueves se espera la presencia de 18 alcaldes, hay dos figuras con amplio respaldo ciudadano que no podrán asistir.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, no estará presente debido a que se encuentra en España, participando en un encuentro internacional junto a otros líderes municipales, instancia enfocada en el intercambio de experiencias sobre políticas públicas locales. A pesar de eso, el alcalde designó a un miembro de su equipo que se contacte vía telemática a la reunión.

A pesar de dicho esfuerzo, su ausencia no es baladí al interior del comando, ya que Vodanovic es considerado un activo importante dentro de la red de alcaldes de la candidata. El jefe comunal ostenta actualmente el récord de respaldo electoral en una elección municipal, tras haber sido reelecto con el 70% de los votos.

Otro ausente será el alcalde de Renca, Claudio Castro, quien ha sido reelegido en dos ocasiones y fue encargado territorial de la campaña presidencial de Carolina Tohá. Si bien fue invitado, su equipo confirmó que no podrá asistir debido a que viajó a Bogotá para participar como expositor en un foro internacional sobre seguridad.

Aunque Castro regresará al país durante la misma jornada, el itinerario ajustado le impide asistir al encuentro. No obstante, desde su círculo cercano aseguran que, pese a no tener un rol protagónico en la campaña de Jeannette Jara —dado su vínculo con el entorno de Tohá—, mantiene un compromiso estrecho con la candidatura y, de hecho, será uno de los rostros que aparecerán en la franja electoral.