Escándalo en la Maratón de Viña del Mar: denuncian que corredores se hicieron pasar por mujeres para ganar podio en la categoría femenina

La tradicional competencia que recorre el borde costero de la Ciudad Jardín congregó a 15 mil personas, pero se vio opacada por la denuncia de la organización en sus redes sociales. "Hemos detectado numerosos casos de suplantación de identidad durante la carrera", acusaron.

El pasado fin de semana, el borde costero entre la Ciudad Jardín, Reñaca y Concón fue el escenario de una de las competencias más grandes del running en Chile: la Maratón de Viña del Mar, que congregó a 15 mil corredores. Sin embargo, las acusaciones por usurpación de identidad en el evento opacaron la fiesta.

Una de las afectadas fue la usuaria catabollati_, que compitió en la carrera y acusó que “me quedé sin podio por culpa de suplantación de identidad”. Inicialmente, la deportista había quedado en el sexto lugar, pero al revisar con posterioridad su resultado, subió al cuarto puesto.

Pero fue más allá: revisó las fotos de las competidoras que habían quedado por delante de ella y dejó instalada la duda al mostrar una foto de la persona que obtuvo el tercer lugar en la categoría damas 20-29 años. “Ayúdenme, así a más gente no le pasa. ¡Esto es más común de lo que creen en las carreras!, aseguró.

La organización de la Maratón de Viña del Mar denunció suplantación de identidad en la carrera

Es más, la página oficial de la Maratón de Viña del Mar en Instagram publicó las imágenes de los corredores que usurparon la identidad de otras personas y condenaron la práctica con un fuerte mensaje. “En el running, hay algo más importante que llegar primero: hay que hacerlo con respeto”

“Al día de hoy, hemos detectado numerosos casos de suplantación de identidad durante la carrera. En concreto, los que hoy visibilizamos corresponden a situaciones que alteraron directamente los podios femeninos por categoría, afectando el reconocimiento inmediado de quienes realmente lo merecían”, afirmó la organización del evento.

Según el comunicado, la suplantación de identidad en las carreras “no es un detalle menor. Es una situación grave que afecta la justicia deportiva, la transparencia del evento y el reconocimiento de quienes sí corrieron con esfuerzo y legitimidad”.

Y agregaron: “Acciones como correr con el dorsal de otra persona y por consecuencia alterar los podios por categoría no solo infringen una norma: vulneran el esfuerzo y la ilusión de otros atletas. El fair play no es un detalle: es la esencia del deporte”.