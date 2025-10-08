Hito para la industria local: Google premia por primera vez a estudios chilenos de videojuegos indie

La compañía tecnológica eligió a nuestro país como sede para celebrar la premiación, que repartió un total 2 millones de dólares a diez estudios latinoamericanos. En Chile, los ganadores son de Santiago y Valparaíso.

El talento chileno brilla a nivel latinoamericano. Google premió a dos estudios nacionales en la nueva edición del Indie Games Fund de Google Play, una iniciativa que entrega financiamiento y acompañamiento para impulsar el desarrollo de videojuegos independientes.

Los estudios chilenos ganadores son Octeto Studios y Niebla Games (con sede en Valparaíso), los que logran un hito en el certamen al ser los primeros equipos del país en obtener el reconocimiento desde la creación del fondo en 2022.

Es justamente por lo anterior que la compañía decidió hacer la ceremonia de entrega en las oficinas de Google en Chile, donde acudieron los postulantes, quienes además discutieron sobre la industria y potencial a través de la tienda.

Junto al aporte económico –que va entre 150 mil y 200 mil dólares–, el programa ofrece asesoría especializada en áreas clave de desarrollo y expansión, y permite que los juegos se integren a Play Pass, “ampliando su alcance a audiencias globales y potenciando la presencia latinoamericana en la industria del gaming”, dijo Google.

Niebla Games ganó con el juego Causa: Voices of the Dusk. Foto: Google

“Con esta nueva edición del Indie Games Fund reafirmamos nuestro compromiso de entregar no solo financiamiento, sino también mentoría y acompañamiento especializado, para que los estudios de la región puedan crecer, innovar y llegar con sus creaciones a audiencias globales”, destacó Daniel Trócoli, Head of Play Partnerships for Games para LATAM de Google.

Cristian Rodríguez, seremi de Economía RM, acudió a la entrega de premios y destacó que “la industria creativa es un área muy importante y como Gobierno lo estamos impulsando. Actualmente (en su conjunto) está generando entre un 2% y 3% del PIB de Chile. Si lo comparamos con el turismo, éste produce el 5%. Esa es la magnitud”.

Octeto Studios fue premiado por su juego Sky Oceans: Wings for Hire. Foto: Google

“Esperamos que más estudios chilenos y latinoamericano postulen porque de verdad es una muy buena oportunidad. Lo tomamos con mucha responsabilidad y orgullo”, dijeron desde Octeto Studios, los que ganaron con Sky Oceans: Wings for Hire, disponible en diversas plataformas como Steam y PlayStation, y pronto en móvil.

Por su lado, Niebla Games ganó con el juego Causa: Voices of the Dusk, disponible en Steam y pronto también en móvil.