Rodrigo Goldberg, por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo: “Él quería mucho a la U y todos nos acordamos de él con muchísimo cariño”

Este miércoles se confirmó la partida del entrenador de Boca Juniors, que dirigía a Carlos Palacios y Williams Alarcón en el cuadro trasandino. Russo tuvo una larga lucha contra el cáncer y su estado de salud empeoró en las últimas semanas. El técnico argentino dejó una huella imborrable en el fútbol chileno, al liderar a Universidad de Chile a las semifinales de Copa Libertadores en 1996. "Conmigo tuvo buenas anécdotas, tuve muy buenas conversaciones con él, sobre todo cuando éramos técnico y jugador. Nada más que buenos recuerdos con él, es una pena", sostiene Cristián Castañeda, jugador de los azules en la recordada campaña copera.

Pesar en el mundo del fútbol. Este miércoles falleció el entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, a los 69 años tras una larga batalla contra el cáncer de próstata y vejiga. El director técnico cumplía su tercer ciclo al mando del cuadro “Xeneixe”, donde dirigió a Carlos Palacios y Williams Alarcón

En el país trasandino se informó que en las últimas semanas fue hospitalizado en tres ocasiones y su estado de salud era delicado. El entrenador argentino se ausentó de los entrenamientos y se encontraba con licencia médica en su domicilio en Buenos Aires.

Miguel Ángel Russo tuvo una destacada trayectoria como jugador y entrenador: fue campeón con Lanús, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, Rosario Central, además de lograr el último título de Boca Juniors en Copa Libertadores el año 2007.

En julio de 2017, fue diagnosticado con cáncer cuando era entrenador de Millonarios. Russo recibió tratamiento y ese mismo año fue campeón del Torneo Finalización con el cuadro colombiano. Al año siguiente, fue campeón de la Super Liga de Colombia.

Rodrigo Goldberg: “Es una pena muy grande”

Miguel Ángel Russo dejó una huella imborrable en el fútbol chileno: fue el arquitecto de una temporada histórica con Universidad de Chile, cuando lideró a los azules a la semifinal de la Copa Libertadores en 1996.

Uno que lo recuerda con mucho cariño es Rodrigo “Polaco” Goldberg, que fue jugador del cuadro universitario ese año. “Miguel para nosotros fue alguien súper especial. Es de esos técnico que yo creo que sacó lo mejor de nosotros en un momento muy especial de nuestra historia, llevándonos a esa semifinal. Era una persona súper meticulosa en su trabajo, se preocupaba de todos los detalles“, destaca Goldberg a The Clinic.

“Fue uno de los primeros técnicos con los que trabajamos por línea. No era de los técnicos que hacía fútbol, trabajaba por líneas separadas. Era súper meticuloso en todos los detalles: en el estudio del rival, en cómo nos preparaba, cómo nos motivaba. Incluso con los rivales más grandes, siempre decía ‘mira, por más grande que sea siempre se puede caer, y también se puede equivocar’. Era un tipo que te ponía el fútbol ahí en la mesa y te decía ‘es tuyo’“, sostiene Goldberg.

Y recalca: “Es una pena muy grande. Sabíamos que estaba enfermo y la última vez tuve la oportunidad de entrevistarlo. Y como siempre le dije, nos faltó una segunda pasada con él en la U. Él quería mucho a la U y todos nos acordamos de él con muchísimo cariño. Con pena nos despedimos de él. Nos queda, por lo menos, la sensación que siempre le manifestamos lo que lo queríamos y admirábamos“

Por otra parte, Cristián Castañeda también tuvo palabras para el entrenador argentino. “Es una pena la verdad lo que sucedió con Miguel que estaba lamentablemente muy enfermo. Lo único que uno quiere es que no sufra. Fue un muy buen amigo, un muy buen DT. Conmigo tuvo buenas anécdotas, tuve muy buenas conversaciones con él, sobre todo cuando éramos técnico y jugador. Nada más que buenos recuerdos con él, es una pena”, dice a The Clinic.

“Un abrazo para su familia y desearle que no haya sufrido. Se mantuvo hasta el final cerca de la cancha porque seguramente el fútbol le aliviaba la pena de saber que su final estaba cerca. Un abrazo al cielo a Miguel y que descanse en paz”, agrega Castañeda.

La despedida de Boca Juniors y Universidad de Chile a Miguel Ángel Russo

Boca Juniors comunicó la partida de Miguel Ángel Russo en sus redes sociales. “Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”.

A su vez, Universidad de Chile se sumó a las muestras de cariño y pesar por la partida del entrenador argentino. “Los hinchas de la U recordamos con mucho cariño y respeto su paso por nuestra institución en 1996, cuando de la mano de grandes figuras y su dirección técnica, alcanzamos la semifinal de CONMEBOL Libertadores”,

“A su familia, amigos, cercanos e hinchas de Boca Juniors, enviamos nuestras más sinceras condolencias por esta dolorosa partida. Hasta siempre Profe Russo“, fue el mensaje de Universidad de Chile.