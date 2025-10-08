Tuneladora de la nueva Línea 7 cumple casi tres meses paralizada: Metro aún no logra repararla y arriesga retraso en la inauguración

El grave desperfecto que sufrió en julio la tuneladora todavía mantiene en vilo el avance de las obras de la Línea 7, por lo que expertos del rubro alertan que puede eventualmente implicar un retraso en su inauguración.

El 14 de julio la máquina tuneladora “La Matucana”, que se trajo a Chile precisamente para realizar una parte clave del trabajo de la Línea 7, que conectará Renca con Vitacura, sufrió un grave desperfecto. Desde entonces, la obra lleva paralizada.

Ello ha provocado que Metro deba activar protocolos y trabajar con la empresa contratista China Railway 16th Bureau Group Co. Ltd., encargada de traer la tuneladora, quienes estarían a cargo de su reparación que, tras casi tres meses, sigue sin frutos.

Ello preocupa a trabajadores y expertos del rubro, quienes desde ya anticipan que de no arreglarse pronto, dado que no hay otra solución para realizar el tipo de trabajo necesario, podría retrasar la puesta en marcha de la línea, que está programada para 2028.

Metro asegura estar trabajando para “mitigar eventuales atrasos que este desperfecto de la tuneladora pudiera provocar”

Desde Metro declinaron referirse al tema. Pese a solicitar una actualización de los trabajos de la Línea 7 y el estado de la tuneladora, se remitieron a enviar un video de su gerente general, Felipe Bravo, que se remonta hace casi un mes, asegurando que no hay novedades al respecto.

En dicho registro, Bravo ya mencionaba que estaban trabajando por evitar demoras en la inauguración de la línea.

Así, Bravo aseguró que “la Línea 7 actualmente se encuentra en la etapa de construcción de piques, galerías y túneles. Eso significa que se deben construir en total de 27 kilómetros de túnel. Y esos túneles se construyen desde 40 frentes de trabajo diferentes. Uno de esos frentes es el frente que está realizando la tuneladora y desde hace aproximadamente dos meses (ahora tres) la máquina tuneladora se encuentra con un desperfecto”.

“La empresa contratista que está a cargo del trabajo con la tuneladora se encuentra realizando todos los estudios para poder recuperar al más breve plazo posible la operación de esa máquina. Respecto al resto de las obras de la Línea 7, éstas se encuentran avanzando de acuerdo a lo programado y a la fecha llevamos más de un 34% de avance en ese proyecto”, dijo Bravo.

Y mencionó que “en paralelo a los trabajos que está haciendo la empresa contratista para recuperar la máquina, el equipo de ingeniería y proyectos de Metro se encuentra analizando distintas alternativas para que en las siguientes etapas de construcción del proyecto se pueda mitigar eventuales atrasos que este desperfecto de la tuneladora pudiera provocar de manera de no afectar la fecha prevista de inauguración de la Línea 7”.