Senador Rojo Edwards funda Partido Libertad: “Se requiere unidad para dar gobernabilidad si es que gana un candidato de oposición”

El exmilitante del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano dio a conocer que el Movimiento Libertad, el cual integra desde 2023, pasó a ser definido por el Servel como un partido en formación. Así, comenzará el período de recolección de firmas para oficializar la tienda política como tal. De momento, no apoyarán exclusivamente a ninguna candidatura presidencial, aunque muestran su respaldo a cualquier abanderado de derecha que pase a segunda vuelta.

A través de una publicación en redes sociales el senador Rojo Edwards comunicó ayer miércoles que el Servicio Electoral (Servel) había formalizado la inscripción de un nuevo partido político: el Partido Libertad.

“Desde hoy la iniciativa —liderada por el senador ‘Rojo’ Edwards— queda oficialmente en la categoría de partido en formación listo para comenzar la recolección de firmas“, decía el comunicado público que difundió el senador, quien fue identificado en el escrito como el presidente de la colectividad.

“Quienes defendemos las ideas de la libertad debemos unirnos. Basta ya de peleas por todo en la oposición. Para eso este nuevo Partido Libertad Libertad en esta fecha tan particular”, se señaló en otra parte del documento. Y es que según cuenta el senador Edwards a The Clinic, al interior de la directiva se manejaron los tiempos para la inscripción del partido, porque “ocurre cuando ya no se pueden presentar candidaturas para las elecciones de noviembre, de manera de poder apoyar a los actuales candidatos de oposición“.

Eso sí, en la carrera presidencial no han manifestado apoyo. Al menos hasta ahora. “El partido no lo ha decidido, entre otras cosas, porque quiere dar todas las muestras de unidad”, argumenta Edwards como motivo por el cual no se ha expresado algún respaldo hacia un abanderado de derecha. “Se requiere unidad en particular para que, si es que gana el gobierno un candidato de oposición, darle gobernabilidad”, añade.

El discurso que levanta con fuerza el partido es “la defensa de la libertad y los principios que caracterizan a la oposición y a la derecha”. El lema de la colectividad, de hecho, se basa en “la fortaleza de la defensa de los principios”, cuestión que Edwards, dice, va “en línea con lo que ha sido mi votación en el Senado, que lejos ha sido la más coherente“.

Francisca Ilabaca, secretaria general del Partido Libertad, señala a este medio que están en búsqueda de “un sentido de unidad del sector. Estamos por tratar de apoyar a la oposición“.

Argumenta el nacimiento de la nueva colectividad como “una alternativa política para todos quienes anhelen un país donde cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida. Nuestro compromiso general es con un Chile libre, próspero y en paz”.

Asimismo, Ilabaca reafirma que en este momento no se tiene una posición presidencial definida: “Eventualmente, más adelante, podemos tomar alguna“, sostiene.

Edwards, en tanto, augura que “en segunda vuelta el Partido Libertad podría apoyar sin ningún problema” a Evelyn Matthei (UDI), José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario). Con Franco Parisi (PDG) también se abre una posibilidad, aunque reconoce que al interior de la tienda podrían haber aprensiones.

Por ahora, Edwards es el único representante del partido en formación en el Congreso. En todo caso, se está en búsqueda de nuevos militante que provengan del Congreso.

El surgimiento del Partido Libertad

Conocedores de la conformación del Partido Libertad señalaron a este medio que las conversaciones para materializar la tienda política se remontan a 2023, año en el que Edwards renunció al Partido Republicano —contrario a la actual directiva de Arturo Squella— y que junto a Kaiser, también exmilitante del partido, estaban con la idea de conformar un partido político en conjunto.

Sin embargo, las conversaciones de entonces no prosperaron y el diputado levantó su propia tienda política posteriormente: el Partido Nacional Libertario, que hoy se asoma como entre las colectividades con más militantes del país. A ese partido fue donde concurrieron algunos interesados del entonces Monvimiento Libertad.

El resto, en tanto, se trasladó hacia el Partido Social Cristiano. El propio Edwards fue parte del partido, como militante, e integró de su bancada en la Cámara Alta. De hecho, el senador cobró un rol relevante, puesto que en un momento fue levantado como posible carta presidencial del partido y que aparecería entre Kast y Kaiser.

No obstante, la colectividad se cuadró con su diputada Francesca Muñoz para ser la abanderada del partido, cuestión que posteriormente no prosperó y que provocó que los socialcristianos apoyasen a Kast. En abril ya Edwards presentó su renuncia a la colectividad de la cual no tenía buena relación con su directiva, liderada por la diputada Sara Concha.

Fue en esa última etapa donde se tomó la decisión final de llevar adelante la conformación del Partido Libertad.