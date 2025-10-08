Webfleet y Peregrine.ai lanzan solución global de asistencia al conductor que establece nuevo estándar en seguridad para flotas

Compartir

Webfleet, la plataforma global de gestión de flotas de Bridgestone, y Peregrine.ai, startup berlinesa especializada en sistemas de visión con inteligencia artificial para la movilidad, anunciaron el lanzamiento a nivel mundial de una solución de asistencia al conductor de próxima generación.

Esta innovadora tecnología establece un nuevo paradigma en seguridad para flotas comerciales, con la ventaja distintiva de poderse instalar fácilmente en cualquier vehículo mediante una actualización remota, sin importar su marca, modelo o antigüedad.

Inteligencia en ruta

La solución, denominada Webfleet Video, es un servicio de pago que dota de inteligencia visual a las flotas. Su valor diferencial radica en que no solo capta imágenes del camino, sino que es capaz de comprender el contexto de la conducción.

El sistema detecta proactivamente peligros como exceso de velocidad, violación de semáforos en rojo, condiciones meteorológicas adversas, superficies resbaladizas y restricciones de tamaño o peso.

De este modo, brinda una conciencia situacional en tiempo real a un segmento vehicular que históricamente ha carecido de este tipo de inteligencia integrada.

Al transformar los datos visuales en alertas inmediatas para el conductor y en informes valiosos para los gestores de flota, el sistema contribuye a prevenir accidentes.

Compliance desde el volante

Esto permite mejorar la seguridad, el cumplimiento normativo y el rendimiento operativo, sin necesidad de realizar grandes inversiones en renovar la flota.

Al respecto, Jan-Maarten de Vries, Presidente de Soluciones de Gestión de Flotas en Bridgestone, comentó. “Este es un paso importante en nuestra misión de hacer que la movilidad sea más segura e inteligente. Junto con Peregrine.ai, estamos ofreciendo una solución de seguridad para conductores de próxima generación que va mucho más allá de las cámaras tradicionales, detectando y contextualizando eventos y riesgos en la carretera. Todo a medida que suceden”.

Por su parte, el Dr. Steffen Heinrich, CEO de Peregrine.ai, añadió. “Estamos orgullosos de contribuir con nuestra tecnología de IA contextual a esta colaboración. Al hacer que los vehículos existentes sean más inteligentes con información en tiempo real, estamos ayudando a que las flotas funcionen de manera más segura y eficiente, a gran escala y en las carreteras hoy mismo”.

Este lanzamiento se alinea con la misión estratégica de Bridgestone de servir a la sociedad. Esto, con calidad superior. La iniciativa adquiere especial relevancia al considerar que, según economistas especializados en seguridad vial, los accidentes de tráfico representan hasta el 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB) en Europa.