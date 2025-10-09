Cinco son candidatos a la Cámara y uno al Senado: los exdelegados presidenciales de Boric que buscan su escaño en el Congreso

Son seis los exdelegados presidenciales que el 14 de noviembre de 2024 presentaron su renuncia con el fin de convertirse en cartas al Congreso. La mayoría cuenta con intentos electorales en el pasado en los que no obtuvieron éxito.

El 15 de noviembre de 2024 el Ministerio del Interior dio a conocer la renuncia de nueve de delegados presidenciales. La fecha no era baladí, puesto que era el día límite con el que contaban diversas autoridades no solo del Gobierno, sino del Estado —como las provenientes de las municipalidades—, para que dejaran sus cargos públicos si es que tenían el interés de ser candidatos al Congreso Nacional al año siguiente.

Con ese fin renunciaron seis exdelegados presidenciales, ahora convertidos en candidatos a la Cámara de Diputados o al Senado.

Así es el caso de Ricardo Sanzana, quien fue el representante del Gobierno en la región de Arica y Parinacota. Sanzana es exmilitante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), partido que creó la lista Verdes, Regionalistas y Humanistas, paralela a la lista única del oficialismo, Unidad por Chile. El abogado fue erigido para esta elección por el partido Acción Humanista (AH). Anteriormente, en 2021, había disputado a la alcaldía en Arica y al distrito 1, misma zona que busca representar ahora, sin éxito.

Ricardo Sanzana. Fotos: redes sociales.

Otro caso es el de Sofía González, exdelegada presidencial en la Región de Valparaíso. González, militante del Partido Comunista (PC), ha sido candidata previamente en elecciones municipales. En 2016 y 2021 se nominó como carta para integrar el concejo municipal de Hijuelas. En ambos comicios no resultó electa ni superó los 200 votos, pero en la parlamentaria de ese año su resultado mejoró: como candidata en el distrito 6 obtuvo 12.320 votos.

Sofía González. Foto: Agencia UNO.

De hecho, superó a la diputada María Francisca Bello (Frente Amplio, 8.741 votos), aunque esta última resultó electa gracias al resultado de su compañero de lista, el diputado Diego Ibáñez (Frente Amplio), primera mayoría en el distrito. Es allí donde González buscará su revancha.

La exdelegada presidencial del Biobío Daniela Dresdner (Frente Amplio) es otro ejemplo de exautoridad representante del Gobierno que hoy se trasladó hacia el desafío de conseguir un escaño en la Cámara. Socióloga de profesión, en 2021, al igual que González y Sanzana, también compitió anteriormente en el Congreso, aunque lo hizo para obtener un escaño en el Senado en representación del Biobío.

Daniela Dresdner. Foto: Agencia UNO.

37.557 votos fueron los que consiguió Dresdner en esos comicios que otorgó tres cupos. Fue la quinta mayoría. Ahora compite en el distrito 20, zona electoral que también incluye a la Región del Biobío y a su capital regional, Concepción.

José Montalva fue delegado presidencial de La Araucanía entre octubre de 2022 hasta noviembre de 2024, cuando renunció para pavimentar su camino al Congreso. ¿El partido que lo nominó? El PPD, del que no es militante, pero con el que cuenta con cercanía y en razón de que dicha tienda política cuenta con representación parlamentaria en la zona, a través del timonel y senador Jaime Quintana.

Montalva también fue candidato al Parlamento con anterioridad: en 2013 y 2017, ambas sin éxito. Y antes, como gobernador de la provincia de Cautín durante el segundo mandato de Michelle Bachelet también renunció a su cargo para habilitarse como candidato. Actualmente figura como para el distrito 23, misma zona electoral que disputó en 2017.

De azul, José Montalva. Foto: redes sociales.

De los renunciados a sus respectivas delegaciones presidenciales, el único que apunta al Senado es Rodrigo Araya, exautoridad regional de Aysén. El militante del Frente Amplio fue una de las tres cartas senatoriales que presentó su partido, que auspicio su nombre en la misma región que representó desde el 11 de marzo hasta el 15 de noviembre de 2024.

Antes había conseguido un cargo de elección popular: ser consejero regional de la provincia de Coyhaique.

Al medio, Rodrigo Araya. Foto: redes sociales.

Por último, el listado de renuncias con fines electorales lo cerró en esa oportunidad la exdelegada provincial de Malleco Andrea Parra (PPD), quien, de los renunciados, es la única que antes tuvo pasos por el Congreso.

Durante el período 2018-2022 fue diputada por el distrito 22, al interior de la Región de La Araucanía. No obstante, pese a disputar la reelección en 2021, no consiguió los votos necesarios para ello. Es a esa zona a la cual apunta para los comicios de noviembre.