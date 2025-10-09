“Consumen igual o más que una provincia matera argentina”: Especialista argentino asegura que en el sur de Chile se toma más mate que en su país

En el programa "Hacedores que inspiran" de La Nación, Víctor Navajas, director del Establecimiento Las Marías, uno de los productores de mate más grandes del mundo, dijo que en Siria y el sur de Chile, el consumo per cápita es altísimo, y hasta supera al de su país.

Una sorprendente revelación hizo Víctor Navajas, director de Industria y Abastecimiento del Establecimiento Las Marías, complejo agroindustrial argentino especializado en la producción de yerba mate, a cargo de marcas como Taragüi, al afirmar que en el sur Chile el consumo de este brebaje es casi tan común como en su país, e incluso más.

Lo llamativo de esta revelación del empresario, es que el mate es comúnmente asociado a Argentina o Uruguay. Estos países posicionan al mate dentro de las bebidas más populares. En Chile no tiene tanto alcance en gran parte del país, pero según adelantó Navajas, en el extremo sur si tiene alta llegada.

En conversación con el programa “Hacedores que inspiran” del medio La Nación de Argentina, el empresario abordó este fenómeno. Según explicó, las exportaciones de su empresa al sur de Chile y a medio oriente son muy grandes. En especial Siria, país que comparte con el mercado nacional como los más consumidores fuera de Argentina.

“Siria, el sur de Chile, por ahí un poco menos llamativo porque queda cerca, son dos mercados de altísimo nivel de consumo per cápita. Toman muchísimo mate en el sur de Chile y en particular Siria, medio oriente. Consumen igual o más que una provincia muy matera argentina como puede ser Litoral, Entre Ríos, Corrientes”, explicó Navajas.

El especialista de la familia a cargo de uno de los establecimientos más grandes producción de mate del mundo, remarcó que hay diversos motivos que explican esto. Sobre el mercado en Chile no entregó grandes detalles, pero si de lo que pasa en Asia.

“Los inmigrantes, en general la comunidad siria siempre mantuvo mucho vínculo con sus orígenes. Son de viajar mucho y se llevaron la costumbre del mate”, explicó. A esto resaltó que los países de la región son muy consumidores de infusiones, y no toman alcohol, lo que explica que prefieran el mate.

Así, detalló que la venta en Siria y Chile es mucho mayor que en lugares con presencia de emigrantes argentinos. Ese grupo, lo que llaman en la industria como “mercado de la nostalgia”, no se asimila en ventas.

De todas formas, detalló que el mercado de la popular infusión se ha expandido en los últimos años. Factores que inciden en esto puede ser la relevancia que le dan figuras de gran alcance mundial como Lionel Messi al mate. Es común en futbolistas argentinos o uruguayos, por ejemplo, verlos tomando mate, caminando con su termo y compartiendo el bebestible en prácticas y en estadios, lo que también se replica con profesionales trasandinos que llegan a Chile.

Navajas puso de ejemplo lo que pasa en el rugby, en el que se vio a jugadores del equipo inglés tomando mate en su camarín.