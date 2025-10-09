Compartir

Con la llegada de la nueva pick up Z9, DFSK apunta a competir directamente con marcas consolidadas en el segmento de camionetas medianas. El modelo, desarrollado junto a Nissan, busca combinar robustez, tecnología y confort para proyectar a la marca china hacia una nueva etapa en Chile.

La nueva pick up DFSK Z9 llegó al mercado chileno como el modelo más grande y tecnológicamente avanzado de la marca. Su presentación en Chile marca un intento claro de la firma china por reposicionarse en un segmento de mayor valor, donde predominan actores consolidados y una demanda creciente por camionetas con doble propósito: laborales y recreativas.

Con 5,52 metros de largo y una distancia entre ejes de 3,3 metros, la Z9 se ubica entre las camionetas más voluminosas del segmento mediano. DFSK la considera su nuevo modelo insignia en Chile, en un contexto donde su participación de mercado ronda el 1% y busca ampliarse con vehículos de combustión avanzada y, a futuro, con opciones de nuevas energías.

Plataforma compartida con Nissan y enfoque estructural

La nueva pick up DFSK Z9 surge de la cooperación entre Dongfeng y Nissan, lo que explica la utilización de una plataforma común con la próxima generación de la Nissan Navara. Esta alianza permite a DFSK acceder a componentes de ingeniería de mayor estándar, un elemento que puede influir en la percepción de confiabilidad frente a competidores como GWM Poer, JMC Grand Avenue o Maxus T90.

La camioneta fue construida con más de un 70% de acero de alta resistencia en la cabina y un 97% en el chasis. Estos porcentajes reflejan un interés técnico más que comercial: reducir torsiones, mejorar la durabilidad y aumentar la capacidad de carga, que alcanza 1.000 kilos en su versión de tracción simple.

Motor diésel y tracción inteligente

El modelo está disponible en tres versiones: 4×2 MT Lite, 4×4 MT y 4×4 AT. Todas comparten el motor turbodiésel M9T de 2,3 litros, de origen Nissan, con turbocompresor de geometría variable. Las dos primeras entregan 148 hp y 380 Nm de torque, mientras la automática aumenta el rendimiento hasta 190 hp y 500 Nm.

La versión automática utiliza una caja ZF de ocho marchas, un elemento técnico que distingue al modelo dentro de su categoría por ser una transmisión habitualmente presente en vehículos de gama superior.

En las variantes 4×4, el sistema de tracción es provisto por BorgWarner, con bloqueo electrónico de diferencial Eaton. Se suman hasta diez modos de conducción, entre ellos Rock, Mud, Sand y el llamado Tank-Turn, que acorta el radio de giro en cerca de dos metros. El despeje de 240 mm y la capacidad de vadeo de 800 mm completan un conjunto orientado a condiciones variables de uso, desde faenas agrícolas hasta conducción en terrenos irregulares.

Cabina y confort: un enfoque más cercano al SUV

A diferencia de generaciones anteriores de camionetas de origen chino, la nueva pick up DFSK Z9 adopta una configuración interior más próxima a la de un SUV. Su equipamiento de serie incluye una pantalla central táctil de 12 pulgadas, conectividad para Apple CarPlay y Android Auto, panel digital de 10,25”, climatizador, botón keyless y volante multifunción en ecocuero.

La versión automática añade asientos eléctricos, cargador inalámbrico y techo solar panorámico, elementos que reflejan la intención de DFSK de competir también en el ámbito del confort y la conectividad. La segunda fila ofrece espacio suficiente para tres pasajeros adultos y puertas traseras con apertura de 90°, una solución práctica para el acceso y la carga.

Seguridad y asistencia al conductor

El modelo cuenta con una estructura de seguridad reforzada y un equipamiento que, según versión, incluye hasta seis airbags, control electrónico de estabilidad (ESP), control de tracción (TCS), sistema antivuelco (RMI), asistente de partida en pendiente (HHC) y control de descenso (HDC).

A ello se suma una cámara 540° con visión 3D, sensores de estacionamiento y monitoreo de presión de neumáticos (TPMS). Este nivel de equipamiento ubica a la Z9 en línea con los estándares actuales de las pickups medianas que se comercializan en Chile, y evidencia el esfuerzo de las marcas chinas por acortar distancias tecnológicas frente a sus competidores tradicionales.

Posicionamiento y precios

La gama de la nueva pick up DFSK Z9 se ofrece en tres versiones con precios de lista que van desde $16.690.000 + IVA para la 4×2 MT Lite hasta $24.490.000 + IVA para la 4×4 AT. La garantía es de tres años o 100.000 kilómetros, lo que la sitúa en la media del segmento.

Con una oferta que combina tracción 4×4, caja automática de ocho velocidades y un nivel de equipamiento más completo que sus antecesoras, la Z9 se perfila como la apuesta más seria de DFSK para insertarse en el grupo de camionetas medianas con aspiraciones de uso mixto.

Un paso de consolidación en el mercado chileno

La llegada de la DFSK New Pick Up Z9 confirma la estrategia de expansión de las marcas chinas hacia segmentos más rentables y exigentes. En este caso, la asociación técnica con Nissan actúa como un factor diferenciador que podría fortalecer la confianza del consumidor y abrir espacio en un nicho donde la fidelidad a las marcas tradicionales suele ser alta.

Más que un lanzamiento aislado, la Z9 se interpreta como un intento por redefinir el papel de DFSK en el mercado chileno: dejar de ser un actor de nicho para convertirse en un competidor estructural dentro del segmento mediano, donde la combinación de tecnología, robustez y precio competitivo sigue marcando las decisiones de compra.