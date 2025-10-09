“No sé si leyó el programa de su candidato”: Tensión presidencial entre republicanos y Chile Vamos se traslada a la Municipalidad De Santiago

Un intenso intercambio se vivió ayer en el Concejo Municipal de Santiago entre el concejal Vicente Martínez y el alcalde Mario Desbordes, a raíz del cuestionamiento del primero en el proyecto de presupuesto 2026 del municipio.

Una tensa sesión se vivió ayer en el Concejo de la Municipalidad de Santiago. Ello a raíz de la discusión presupuestaria de la alcaldía para 2026.

Se registró un intercambio entre el concejal republicano, Vicente Martínez, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, donde el primero comenzó su alocución cuestionando la propuesta presupuestaria del municipio, que comenzó su discusión el martes en comisiones. oy

Todo comenzó cuando Martínez hizo uso de su palabra en medio de la discusión de una ordenanza sobre derechos por permisos y servicios municipales, que busca aumentar el cobro a emprendedores y comerciantes al mismo tiempo que aumenta el presupuesto destinado al aseo y ornato de la comuna, entre otras medidas como seguridad.

En ese minuto, Martínez dijo: “Me parece incomprensible que se plantee un aumento del presupuesto para el 2026. Usted y yo, alcalde, hemos condenado enfáticamente el excesivo mal gasto de los recursos municipales por parte de la administración anterior (…). A pesar de todo, el presupuesto para el 2026 considera un aumento en el gasto municipal, aumento que era principalmente a financiar más sueldos de funcionarios y que se pagará, entre otras cosas, subiendo el costo de permisos para comerciantes de Santiago”.

Continuó diciendo que “algunos podrán decir que dicho aumento, y lo que aprovecho de decir es verdad, va a ir principalmente a contratar más agentes de seguridad en la comuna. Pero eso no es una excusa que baste para explicar este aumento, alcalde. Su candidata propone más seguridad y un recorte de 2.000 millones de dólares en el Estado. Mi candidato también propone más seguridad y un recorte de 6.000 millones de dólares en el Estado ¿Ambos mienten? Yo creo que no”.

“Y el que piense que la situación del Estado y de Santiago es muy distinta, yo le hago una pregunta ¿Ustedes en serio piensan que Irací Hasler es muy distinta al presidente Boric? Yo creo que lamentablemente no, tenemos los mismos problemas que tiene el Estado central”, concluyó el concejal, asegurando que su voto no estará disponible para la aprobación del proyecto.

Inmediatamente el alcalde respondió a Martínez, cuestionando: “No sé si leí el mismo proyecto para gobierno de su candidato que usted leyó. Su candidato propone aumentar el gasto en seguridad. ¿Lo leyó o no lo leyó?”.

A lo que Martínez acotó: “Recortar el total”.

Desbordes respondió que “su candidato propone aumento en el gasto de seguridad, aumento en el gasto en varias áreas donde son necesarios. Y yo creo que ahí está el error en su alocución. No tengo la verdad muy clara a qué viene el tema presidencial acá, no tiene mucho que ver con el Concejo mismo. Pero bueno, sigo el ejemplo que usted dio”.

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

“José Antonio Kast propone un aumento considerable en el presupuesto de seguridad, en el gasto de seguridad. Probablemente si usted fuera diputado entonces lo va a rechazar. Ok, usted tendrá que ver. Cuando usted habla del mayor cobro al comercio, estamos ajustando lo que se está pagando en aseo, porque tenemos un grave problema de aseo, en donde muchos están dejando, disponiendo, mucha más basura que la que estábamos pagando como derechos de aseo”, dijo el edil de Santiago.

En ese sentido, además, aseguró que “el alza es, en términos directos para cada comerciante, bastante, bastante mínima. Y lo hemos conversado con las cámaras de comercio (…). Usted alude al programa de gobierno de José Antonio Kast, que lo leí completo. Y hemos conversado con algunas de las personas que están en el programa de seguridad de José Antonio Kast. Y está proponiendo, igual que proponemos nosotros para el próximo año, un importante aumento de gasto de seguridad“.

Concejal de Santiago responde a alcalde: “No hay que abandonar la posibilidad de hacer más eficiente el Estado”

Luego el concejal republicano de Santiago, en una segunda intervención, dijo: “Por supuesto que hay que aumentar el gasto en seguridad, pero eso se tiene, entre otras cosas, que recaudar de recortes de distintas partes del Estado, en ese caso, y del municipio acá”.

En esa línea, dijo: “Un presupuesto que aumente el gasto para 2026 está reconociendo que lo hecho y lo presupuestado por Hassler estaba bien. Y no es verdad. Y contra eso tenemos que combatirlo. Porque si no, todos los años va a haber una nueva necesidad y todos los años va a aumentar aún más el gasto. O mañana puede ser otro problema y va a aumentarlo. No, no hay que abandonar la posibilidad de hacer más eficiente el Estado. Y eso lo hace su candidato y mi candidato, que aumentan en seguridad pero recortan el total. Acá se aumenta el total”.

El concejal republicano Vicente Martínez también lideró las juventudes de la colectividad.

A lo que Desbordes respondió: “Lo primero que sería saludable tener presente, si uno va a mencionar lo que es el presupuesto de la Nación, que me tocó discutir como subsecretario, diputado y ministro, es que lo primero que se busca es equilibrio entre ingresos y gastos. Aquí tenemos déficit cero en la propuesta y eso es una propuesta realista. No estamos planteando un déficit del municipio como se venía planteando antes”.

En ese sentido, el alcalde de Santiago enfatizó en que “el presupuesto propuesto está equilibrado, no hay déficit, se propone gastar lo que tenemos, o sea, yo gasto lo mismo que gano (…). En segundo lugar, estamos aumentando el gasto en seguridad, estamos aumentando el gasto en aseo, en limpieza en general, que tenemos un problema grave en la comuna, gravísimo. Una parte del problema es responsabilidad del municipio, falta de capacidad en algunos momentos de recolección, pero por otro lado también tenemos un problema grave con los propios vecinos”.

Y que “yo hubiera gastado más si hubiera tenido mayores ingresos también en aseo. Hay una enorme cantidad de compromisos que cumplir en la interna del municipio, si hubiera podido aumento más en fiscalización, aumento más la capacidad de la dirección de tránsito, de atender personas para obtener licencia, aumento más la capacidad, que son responsabilidades municipales, en varias áreas, pero no lo podemos hacer por ahora a menos que obtengamos los recursos a contar de los años subsiguientes”.

“Entonces, en resumen, estamos presentando un proyecto que es discutible, obviamente, y en ese contexto también, concejal, yo le pido que si usted tiene una propuesta de dónde rebajar o recortar, yo se lo agradezco, bienvenido, y lo podemos discutir. Acá es parte del proceso de discusión del Consejo, pero yo al menos no veo, no encuentro aquel lugar en donde rebajar 5, 6, 7 mil millones de pesos que me encantaría, pero no lo veo“, dijo Desbordes.

Así, el alcalde de Santiago concluyó: “Vuelvo a insistir, el presupuesto está aumentando en las áreas en donde también la mayoría de los candidatos presidenciales lo proponen, y en el análisis inicial que uno debe hacer en estos casos está 100% financiado, 100% equilibrado y está financiado con certeza también, no con especulación, no es una presunción de que vamos a tener esa cantidad de ingresos, incluso esperamos que sea un poco más. Pero siendo responsables estamos poniendo esas cifras”.