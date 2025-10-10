18 deportistas representarán a Chile en el Mundial de Ciclismo de Pista UCI: “Será una gran vitrina para mostrar el nivel que ha alcanzado el ciclismo chileno”

Entre el 22 y el 26 de octubre, el Velódromo de Peñalolén será el escenario de la cita planetaria, que convocará a 359 ciclistas y más de 35 delegaciones internacionales. "Tenemos grandes proyecciones, especialmente con las cuartetas masculina y femenina, e invitamos a todos a venir al velódromo para acompañar a nuestros deportistas en este Mundial", afirmó Jorge Espinoza, presidente de la Fedenacich.

Desde el 22 al 26 de octubre, Chile será anfitrión del Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025. Y la delegación nacional dirá presente con una histórica representación de 18 ciclistas (16 titulares y 2 suplentes), quienes competirán en todas las competencias que se desarrollarán en el velódromo de Peñalolén, recinto que fue sede de los Juegos Paranamericanos de Santiago 2023 y un referente continental para el ciclismo.

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, destacó que “esta delegación es reflejo de un proceso sostenido de preparación, con deportistas que se han formado en diferentes regiones del país. La realización de este Mundial en Peñalolén representa un orgullo y también un compromiso con las comunidades que viven el deporte a diario. Queremos que niñas, niños y familias puedan sentirse parte de esta fiesta del ciclismo”.

“Tenemos un equipo con ciclistas consolidados y con nuevas promesas que llegan bien preparadas”

Por su parte, el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, destacó el valor de que la comuna sea epicentro de la disciplina. “Chile es el país anfitrión de este mundial, pero Peñalolén es la casa, y eso nos llena de orgullo. Somos el epicentro del ciclismo y lo recibimos con un velódromo modernizado que prueba que aquí hay gestión, inversión y trabajo mancomunado serio. No hay mejor escenario para demostrar que somos una comuna que cree en el deporte y en la importancia de crear comunidad. Ese es nuestro legado”.

El presidente del COCh, Miguel Ángel Mujica, enfatizó en la madurez del ciclismo nacional, señalando que “tenemos un equipo con ciclistas consolidados y con nuevas promesas que llegan bien preparadas, después de un año intenso de entrenamientos y competencias. Este Mundial será una gran vitrina para mostrar el nivel que ha alcanzado el ciclismo chileno”.

En tanto, Jorge Espinoza, presidente de la Fedenacich, relevó la importancia de que niñas y niños se acerquen al ciclismo de pista. “Es un deporte apasionante y técnico, y hoy pueden vivirlo en un velódromo en condiciones espectaculares, recién mantenido y con toda la selección entrenando. Tenemos grandes proyecciones, especialmente con las cuartetas masculina y femenina, e invitamos a todos a venir al velódromo para acompañar a nuestros deportistas en este Mundial”, dijo.

La nómina del Team Chile

El Team Chile de ciclismo de pista competirá en todas las pruebas del campeonato: velocidad individual y por equipos, keirin, persecución individual y por equipos, ómnium, madison, scratch, eliminación, carrera por puntos y contrarreloj de 1 kilómetro.

En el equipo femenino, el bloque de medio fondo está integrado por Marlén Rojas, Scarlet Cortés, Aranza Villalón, Javiera Garrido, Maite Ibarra y Paula Villalón; mientras que en velocidad competirán Paola Muñoz, Paula Molina y Daniela Colilef.

En el equipo masculino, el medio fondo estará conformado por Jacob Decar, Diego Rojas, Martín Mancilla, Cristián Arriagada, Josafat Cárdenas y Raimundo Carvajal, y el bloque de velocidad por Camilo Palacios, Roberto Castillo y Nicolás Vergara.

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI Santiago 2025 reunirá a 359 ciclistas provenientes de más de 35 delegaciones internacionales, acompañados por más de 250 técnicos, mecánicos y equipos de apoyo, totalizando cerca de 600 personas operando en la pelouse y zonas técnicas del recinto.

La cita planetaria se transmitirá en exclusiva por TVN, con cinco jornadas que incluirán 22 pruebas oficiales (11 femeninas y 11 masculinas) y finales todos los días.









