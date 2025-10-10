El 17 de octubre comienza el pago de la Deuda Histórica Docente: revisa aquí si estás entre los 15 mil beneficiados

Este 17 de octubre se efectuará el primer pago de la Deuda Histórica Docente, beneficiando a más de 15 mil profesores mayores de 80 años, tras la promulgación de la ley que establece un pago único de $4,5 millones para cerca de 57 mil afectados entre 1980 y 1987. El Ministerio de Educación habilitó una plataforma para consultar los beneficiarios.

Este viernes 10 de octubre se anunció el primer pago de la Deuda Histórica Docente, que se llevará a cabo el próximo 17 de octubre. Durante el mes de enero se promulgó la ley que busca reparar dicha deuda a través de un pago único de $4,5 millones a cada persona afectada. Con esta medida se busca beneficiar a alrededor de 57 mil docentes por la deuda generada entre 1980 y 1987.

El pago de la primera cuota prometida para 2025 lo recibirán 15.560 docentes de 80 años o más. Para verificar quiénes están dentro de los beneficiados se debe ingresar a la plataforma del Ministerio de Educación (revisa aquí).

El presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, llamó a verificar si se está dentro de los beneficiados, ya que “no habrá una lista pública porque la ley de protección de datos personales no lo permite”.

Si bien están considerados para el primer pago los mayores de 80 años, “hay algunos de ese rango etario que lamentablemente están en la demanda internacional —acción legal que no lleva el Colegio de Profesores— y que les impide, por ahora, recibir su pago. Por esto la lista ya corrió y la ley establece que se deben completar todos los cupos”, explica.

En esa misma línea, Aguilar asegura que “las personas del desistimiento no pierden el beneficio, sino que una vez que hayan tramitado la acción legal, ingresan al listado para pago”.

Por otro lado, si la persona beneficiaria falleció, pero alcanzó a inscribirse en la plataforma antes de su muerte, los familiares solo podrán acceder al pago si cuentan con la posesión efectiva.

Periodos de pago

Habrá seis periodos de pagos determinados por los cupos anuales y priorizando a los docentes de mayor edad. Cada grupo recibirá el beneficio en dos cuotas: la primera en octubre del año correspondiente y la segunda en enero del año siguiente.

Los docentes tendrán hasta el 31 de diciembre de 2026 para entregar la información necesaria al Ministerio de Educación: aportar su manifestación de voluntad, presentar sus antecedentes y suscribir las declaraciones juradas.