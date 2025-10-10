Un golpe de nostalgia: el libro del ilustrador de Mampato, Óscar Vega, recopilado por su hijo Félix como homenaje a su extensa trayectoria

A través del libro “El mundo de Óscar Vega”, el ilustrador Félix Vega reconstruye la trayectoria y el universo creativo de su padre, uno de los dibujantes más influyentes de la historieta chilena. Con material inédito y recuerdos personales, el proyecto busca poner en valor su legado artístico y humano.

La creatividad de Eduardo Armstrong y el talento de Óscar Vega dieron vida a Mampato, una de las historietas chilenas más queridas y conocidas. Vega luego pasaría la posta a Themo Lobos, quien terminaría de popularizar las aventuras del niño que viajaba por el tiempo junto a Ogu.

Ese quizá es el trabajo más reconocido de Vega, ilustrador nacido en 1945, que desarrolló una prolífica carrera como dibujante, caricaturista e ilustrador, incursionando en todo tipo de géneros y técnicas.

El legado está recopilado en “El mundo de Óscar Vega”, un magnífico ejemplar a todo color que reúne años de trayectoria y que es publicado por Penguin House. El libro cuenta con el trabajo de recopilación y curaduría de su hijo Félix Vega, también historietista y uno de los más destacados de su generación.

A 80 años del nacimiento de Óscar Vega

El libro llega justo en el 80° aniversario del natalicio del ilustrador, fallecido en 2007. Su hijo ya tenía gran parte del material recopilado, con archivos originales de los suplementos El Peneca, Mampato e Icarito, es decir, material que abarca las décadas de los 60, 70 y 80.

“Tuve acceso a bastantes originales, pero algunas de las historias no las encontré nunca, y hubo que digitalizar y restaurar desde las publicaciones, buscando las mejores ediciones”, dice Vega sobre el proceso de rescate del archivo de su padre. “El archivo estaba repartido por todo Chile: había algunos que los tenía yo y otros que estaban en manos de coleccionistas, como Francisco Ortega, quien guarda una gran colección de Mampato”.

El libro, de poco más de 200 páginas, está organizado cronológicamente. Parte con Tantan, la historia de un joven aventurero que se encuentra con los incas en la ciudad perdida. Luego vienen una serie de historias cortas que aparecieron en la revista Mampato: algunas cómicas, otras didácticas. “También incluimos un curso de dibujo que apareció en Mampato y que hizo mi padre. Es un curso que yo mismo utilicé cuando era muy niño, y sé que alguna otra gente también lo ha usado por ahí”, explica Vega.

El libro además contiene Los Econautas, una obra que Óscar Vega dibujó a comienzos de la década de los 2000.

“Yo en ese tiempo no estaba en Chile cuando él la hizo, y era una historia muy propia de mi papá. Luego fallece en 2007, entonces es como su último trabajo importante en la narrativa gráfica, con un tono de testamento, de despedida, y con todo su interés ecologista y ese tipo de cosas. Después de eso, el libro avanza mostrando su trabajo como ilustrador, que desarrolló en esas épocas, muchas veces con un enfoque didáctico, que era el espíritu de esas revistas”.

Los valores de Vega

Este recorrido por la trayectoria de Óscar Vega es cuidadoso con las texturas y los colores de las publicaciones, pese a tratarse de un trabajo digitalizado de la obra del ilustrador. Aunque abarca varias décadas distintas, para su hijo hay valores y conceptos que atraviesan todos los dibujos de Vega.

“Hay ciertas temáticas que se repiten a lo largo de los años, que tienen que ver, por ejemplo, con un acercamiento a los pueblos originarios desde una mirada occidental, pero luego comprendiendo el entorno de estos pueblos”, explica su hijo.

Ese afán por la cultura y la educación también se reflejó en otros trabajos de Vega, como cuando fue convocado para integrar el primer departamento de dibujos animados de Televisión Nacional de Chile.

Poner en valor la obra

Para Félix Vega, la publicación de El mundo de Óscar Vega no solo busca poner en valor la obra de su padre, sino también preservar una parte fundamental de la historia cultural chilena. El autor explica que el objetivo siempre fue rescatar este material y mantenerlo vivo para las generaciones futuras.

“Son obras un poco imperecederas. Han pasado más de 50 años y siguen cautivando a lectores de cualquier edad. Hay abuelos que todavía compran este tipo de material para mostrárselo no solo a sus hijos, sino también a sus nietos. Estamos hablando de obras con más de medio siglo de historia, del siglo pasado, por lo tanto, también son parte del patrimonio cultural de nuestro país”, señala.

Desde una mirada más personal, Vega reconoce que la experiencia tiene un valor emocional especial. “Al ser mi padre el autor y habiendo heredado yo su oficio, me alegra mucho poder rescatar este trabajo del olvido”, comenta. A su juicio, si no existieran proyectos como este, muchas personas, sobre todo las nuevas generaciones, no sabrían que estas historietas existieron. “La idea es que estén disponibles en formato físico, restauradas, como esta edición espectacular”, agrega.

Finalmente, en un año marcado por el éxito en Netflix de la adaptación de El Eternauta, historieta argentina de Héctor Germán Oesterheld, Vega cree que el trabajo de su padre también tiene potencial para convertirse en proyectos audiovisuales.

“Sería deseable que llegara, ya que El Eternauta fue un exitazo a nivel internacional y demostró que historias de ciencia ficción y fantasía hechas, por decirlo así, en estos países periféricos, en el sur global —como se llama ahora al antiguo Tercer Mundo— pueden ser perfectamente adaptadas y acogidas por públicos de Estados Unidos, Europa, Asia o donde sea. Así que creo que es material que está ahí, y los rescates siempre son necesarios y bienvenidos”.