La historia de la repostera chilena que ganó más de 50 mil dólares en programa estadounidense inspirado en viral de TikTok: “¿Es pastel?”

Una joven chilena se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada del famoso programa estadounidense "¿Es pastel?", una competencia en la que pasteleros deben cocinar tortas tan realistas que parecen objetos comunes a simple vista. Andrea Ortiz se mudó a Vancouver, Canadá, para crecer en su carrera de repostera. "Al final valió la pena", afirma en el programa tras obtener el premio de US$50 mil dólares.

Este 8 de octubre, se estrenó en Netflix la cuarta temporada de la serie estadounidense “Is it cake?”, en español, “¿Es pastel?”, con una edición especial de Halloween. En el programa, seis pasteleros compiten por elaborar pasteles tan realistas que parezcan objetos comunes. En esta oportunidad, una chilena ganó el concurso, llevándose un premio de US$51.000 dólares. “Soy de Chile. El horneado siempre fue parte de mi infancia. Espero aportar esa nostalgia en este desafío”, cuenta en uno de los capítulos del programa.

La trama de la serie se originó a partir de una tendencia viral en TikTok llamada ´¿Pastel o objeto?´ donde pasteleros muestran creaciones que parecen objetos comunes y al cortarlos por la mitad, en realidad se trata de una torta. Los usuarios deben intentar adivinar si consiste en un objeto comestible o en uno real.

En cada episodio del concurso los competidores crean pasteles que imitan objetos, con el truco de engañar a los jueces para que no distingan el “pastel” del “objeto real”. El ganador es quien logre hacer la torta más realista. Durante el primer semestre de 2024, sus temporadas alcanzaron nueve millones de visualizaciones.

Andrea Ortiz: dejó Chile para crecer como repostera y terminó ganando un programa estadounidense de pastelería

Andrea Ortiz Fuentes, la ganadora, es chilena y vive desde hace cuatro años en Vancouver, Canadá. Dejó su país con el objetivo de crecer en su carrera de pastelera. “Mis papás no estaban muy contentos, así que ganar esta competencia les demostraría a ellos que estoy más que bien haciendo lo que hago. Aunque es difícil estar lejos de la familia, está bien soñar en grande y buscar tu pasión”, relata en un capítulo previo a su triunfo.

A lo largo de los episodios, la chilena habla sobre lo difícil que fue mudarse a otro país para perseguir su sueño. “Extraño a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi perro”, confiesa durante el programa a uno de los concursantes.

La nueva temporada consta de cuatro capítulos, con una duración de 40 y 35 minutos cada uno. En el último, el presentador Mike Day revela que Andrea es la ganadora. “La verdad, no puedo creerlo. Estoy muy feliz”, asegura en el programa tras conocer el resultado.

“No gané esto solo por mí. Lo gané por mi familia. Espero que mis padres estén contentos y orgullosos de su hija. Al final valió la pena”, reflexiona emocionada. “Chi chi chi, le, le, le, viva Chile”, celebra su triunfo la chilena.