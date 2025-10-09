La profunda reflexión de Álvaro Díaz sobre el éxito de 31 minutos y el Tiny Desk que luego borró: “Lo encontré un sermón agotador”

Tras el éxito mundial del Tiny Desk de 31 Minutos, que ya supera los cinco millones de reproducciones, Álvaro Díaz reflexionó sobre la experiencia y decidió borrar un extenso mensaje en redes para dejar solo un breve agradecimiento. El fundador adelantó además lo que será una nueva película con el mismo espíritu del show grabado en Washington.

Compartir

Mientras el Tiny Desk de 31 Minutos ya supera holgadamente los cinco millones de reproducciones en YouTube, sus protagonistas siguen asimilando lo que consideran uno de los hitos culturales del país. Varios de ellos expresaron su emoción en redes sociales, entre ellos Álvaro Díaz, quien luego se arrepintió de lo que había escrito.

Al igual que su compañero Pedro Peirano, Díaz dedicó un extenso mensaje en el que reflexionaba sobre el paso de la banda de títeres por uno de los escenarios más codiciados del mundo: un pequeño escritorio dentro de las oficinas de NPR en Washington.

El posteo, acompañado de varias fotografías del equipo en Estados Unidos, fue editado por Díaz, quien decidió borrar sus palabras originales y dejar un mensaje mucho más breve:

“Había escrito algo, pero ahora lo leí y lo encontré un sermón agotador. Estrés post-Tiny, supongo. Solo quiero dar las gracias a todos: a los involucrados directos y a la gente que nos sigue. Les dejo las fotos igual”, escribió.

Eso si, tras borrarlo, autorizó a Fintualist a publicar el mensaje de manera integra nuevamente. “No me imagino la vida sin 31 Minutos, un lugar hecho a la pata de sus integrantes”, luego desarrolla la idea de la creatividad en estos tiempos

“Lo del Tiny Desk de 31 Minutos es la reivindicación de una creencia: que la creación es hija de la libertad, el interés genuino, el oficio y el amor. Nadie se dedica a esto para ser esclavo”, escribió en el borrado post.

Donde sí se explayó fue esta mañana en Radio Cooperativa, donde habló sobre la conexión que lograron con el equipo técnico de NPR, que se involucró activamente en el show.

“Hay una imagen muy emocionante: George, un sonidista del Tiny, moviendo el brazo del bajista de ‘Arwrarwrirwrarwro’”, relató. “Cuando ves que alguien del equipo de NPR ya está moviendo un títere o proponiendo ideas, sabes que todo va a salir bien”.

El creador también adelantó que el grupo comenzará a promocionar una nueva película: “Tiene el mismo espíritu del Tiny Desk. Va a ser un buen cierre de año para 31 Minutos”.

Aunque el video ya supera los 5,7 millones de reproducciones, Díaz prefiere mirar hacia adelante: “Ya fue, lo celebramos, lo vimos, nos emocionamos. Pero ya fue. Las cosas tienen que ser así. El partido importante es el que viene, siempre”, concluyó.